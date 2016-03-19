Вспомним погибших в радиационных авариях

26 апреля в 11 часов в парке имени Кирова соберутся ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС, ПО «Маяк», атомных субмаринах, ветераны подразделений особого риска, все, кому дорога память погибших в радиационных авариях и катастрофах.

После митинга действие переместится в санаторий-профилакторий «Берёзка» (улица Революционная, 4 «а»), где ветеранов ждут чаепитие и концерт.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104