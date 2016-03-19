Вводятся ограничения на рыболовство

С 15 апреля по 15 июня в Башкирии вводятся ограничения на промышленное рыболовство. Без внимания не остались и рыболовы-любители.

Для них ограничения введут с 1 мая по 10 июня, как сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии РБ.

Так, рыболовы-любители с 1 мая смогут ловить рыбу только с берега одной поплавочной или донной удочкой. При этом на удочке должно быть не более двух крючков. Также в период нереста запрещено рыбачить с помощью спиннинга.

– Такие ограничения вводятся ежегодно для создания благоприятных условий в период нереста и пополнения рыбных запасов водоёмов, – поясняет ведущий специалист-эксперт отдела по охране животного мира Минэкологии РБ Ралим Хажиев. – На время нерестового хода рыбы ограничивается передвижение маломерных моторных плавательных средств по руслам нерестовых рек, озёрам, водохранилищам и их притокам.

За нарушение правил рыболовства предусмотрено административное и уголовное наказание. Те, кто незаконно ловит рыбу сетями, могут быть оштрафованы на сумму от 2 до 5 тысяч рублей. При более серьёзных нарушениях дела передаются в следственные органы.

PROUFU.ru

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