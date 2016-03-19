Выставки, концерты, соревнования
На неделе продолжат работу: в филиале № 3 МБУ «Централизованная библиотечная система» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) – персональная фотовыставка Т.М.Назмутдинова «Красота спасёт мир», в Стерлитамакской картинной галерее – персональная выставка председателя секции графики Санкт-Петербургского отделения Союза художников России Ю.А.Васильева и художественного руководителя Всемирного конгресса экслибриса в г.Санкт-Петербурге В.Е.Верещагина из серии «Санкт-Петербургская графика».
25 апреля
В 10 часов (26, 27, 28, 29, 30 апреля в это же время) в филиале № 2 МБУ «ЦБС» (центр технической информации, ул.Коммунистическая, 2) продолжится Неделя патриотической книги «Далёкому мужеству верность».
В 14 часов во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара пройдёт городской смотр знамённых групп.
В 14 часов в парке имени Кирова состоится лично-командное первенство города по весеннему легкоатлетическому кроссу.
В 18.30 (26, 27, 28 апреля в это же время) в Стерлитамакском колледже физической культуры, управления и сервиса, стерлитамакских филиалах БашГУ и УГНТУ продолжится чемпионат города по волейболу среди мужских команд I и II групп.
В 19 часов в Городском дворце культуры состоится концерт группы «Караван-Сарай».
26 апреля
В 10 часов в Стерлитамакском историко-краеведческом музее начнёт свою работу выставка произведений декоративно-прикладного творчества (керамика, батик, соломка, резьба по дереву) воспитанников ЦВР «Надежда» «Экостиль», посвящённая Году экологии в России.
В 11 часов в филиале № 10 МБУ «ЦБС» (пр.Ленина, 20) пройдёт информационный час «Уроки Чернобыля».
В 15 часов в детском экологическом центре состоится городской праздник «Берегите первоцветы».
В 17 часов в спортивном зале Стерлитамакского филиала БашГУ (пр.Ленина, 49) в рамках IV городского турнира «Кубок четырёх мячей» пройдут матчи по теннису среди мужских и женских команд трудовых коллективов предприятий и организаций города.
В 19 часов в Стерлитамакском театрально-концертном объединении состоится концерт театра танца «Россия, любовь моя!».
27 апреля
В 11 часов в Городском дворце культуры пройдёт День призывника.
В 14 часов в центре детского и юношеского технического творчества состоится городской конкурс по космонавтике.
В 16 часов в филиале № 3 МБУ «ЦБС» (информационно-культурный центр, пр.Ленина, 30) пройдёт музыкально-поэтический вечер «Поём для вас в который раз…».
В 17 часов в Городском дворце культуры состоится городской отборочный тур республиканского праздника «Мунга бай гармон байрамы» имени Фатыха Иксанова, посвящённого Году экологии в России.
В 17 часов на стадионе Стерлитамакского филиала БаШГУ в рамках муниципального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) пройдут соревнования по бегу на 2 и 3 км среди муниципальных служащих, работников предприятий, организаций и учреждений города.
В 17 часов во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» в рамках IV городского турнира «Кубок четырёх мячей» пройдут матчи по теннису среди женских команд трудовых коллективов предприятий и организаций города.