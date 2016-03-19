Хотите экстрима – сообщите в МЧС

Правительство России обязало организаторов активных видов туризма не позднее, чем за десять рабочих дней информировать территориальные органы МЧС о маршрутах передвижений, связанных с повышенным риском.

Это касается организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере туризма, а также туристских групп, в том числе имеющих в своём составе несовершеннолетних детей.

К опасным относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу», говорится в постановлении Правительства.

Представителям туристической индустрии и самим туристам для информирования о намеченных маршрутах необходимо обращаться в поисково-спасательные формирования и пункты единых дежурно-диспетчерских служб региональных спасательных подразделений по телефонам, указанным в разделе «Территориальные органы» на официальном сайте МЧС России.

С.ЗАХАРОВ

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