«Я люблю тебя, жизнь!»

Готовимся к победам

Мы живём в удивительное время, когда нет дискриминации по возрасту. Ярким свидетельством этому является традиционный республиканский фестиваль художественного самодеятельного творчества людей старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!».

Городской отборочный тур фестиваля состоится 19 апреля в 19 часов в ГДК. Зональные этапы пройдут в 7 муниципалитетах: Альшеевском, Белокатайском, Нуримановском, Татышлинском, Фёдоровском, Хайбуллинском районах, а также в Уфе.

Победители первого тура из Стерлитамака поедут 28 апреля в Фёдоровский район. В Уфе на гала-концерте выступят лучшие из лучших.

В преддверии городского отборочного тура в администрации городского округа состоялось совещание, где решались вопросы подготовки и проведения первого этапа фестиваля. Управление МВД России по г.Стерлитамаку обязалось обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности в ГДК во время его проведения.

Заместитель главы администрации города Т.Ш.Мурзагалин, который вёл совещание, настроил всех на победу, выразив надежду, что богатый талантами Стерлитамак станет первым во всех номинациях: вокалу, хореографии, инструментальному жанру и художественному чтению.

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