Ярмарка профессий

20 апреля с 11 до 14 часов в Городском дворце культуры пройдёт республиканская «Ярмарка профессий».

Города и районы проведут презентации учреждений среднего профессионального образования, покажут мастер-классы и выставку «Ориентир на рабочую профессию».

Специалисты Юго-восточного межрайонного центра занятости проведут компьютерную профессиональную диагностику, результаты которой помогут выпускникам определиться с выбором будущей профессии с учётом личных особенностей и возможностей.

Приглашаются старшеклассники города и района, а также их родители (проспект Октября, 35, фойе 1 и 2 этажей).

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104