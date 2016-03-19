Завершился ремонт с экологическим эффектом

В рамках реализации инвестиционных и ремонтных программ Башкирская генерирующая компания уделяет особое внимание техническим решениям, которые позволяют снижать негативное воздействие на окружающую среду. Одним из таких проектов стал расширенный текущий ремонт парового котла № 6 Стерлитамакской ТЭЦ. Достигнутый эффект не обманул ожидания энергетиков – снизился расход топлива на выработку единицы энергии и уменьшились выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а также повысилась надёжность оборудования.

Расширенный текущий ремонт парового котла ТГМ-84 включал в себя, помимо типового объёма, техническое перевооружение горелочных устройств, замену набивки регенеративного воздухоподогревателя, ремонт конвективного пароперегревателя с заменой змеевиков и коллекторов.

Для достижения целевых показателей по концентрации вредных выбросов в соответствии с целевой экологической политикой ПАО «Интер РАО» была произведена замена шести горелок на малотоксичные. После технического перевооружения горелочных устройств при работе котла на газе с номинальной нагрузкой 420 тонн пара в час выбросы окислов азота составили 178 мг/м3. Это на 44,5 процента ниже, чем показатель до ремонта.

С целью уменьшения потерь с уходящими газами энергетики заменили набивку регенеративного воздухоподогревателя на модернизированную. В результате на 18 градусов снизилась температура уходящих газов, что, в свою очередь, обеспечило увеличение КПД котла на 0,82 процента.

Учитывая превышение паркового износа и недостаточно высокую температуру перегретого пара на выходе из котла, было принято решение заменить также змеевики и коллекторы конвективного пароперегревателя. Выполнение этих работ привело к повышению температуры вырабатываемого пара до нормативного значения 560°С.

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