Башкирская содовая компания приняла участие в переговорах с представителями деловых кругов Республики Крым

Башкирию посетила делегация Республики Крым. Программа визита включила в себя рабочую встречу глав регионов Рустэма Хамитова и Сергея Аксёнова, а также переговоры представителей деловых кругов.

Рабочий визит был направлен на укрепление деловых, экономических и культурных связей между регионами. Правительство Республики Башкортостан и Совет министров Республики Крым подписали план по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2017-2019 годы, а также межведомственные соглашения в области финансового, культурного и инвестиционного взаимодействия.

В рамках деловых переговоров состоялась встреча руководителей Башкирской содовой компании и Крымского содового завода, на которой обсуждались вопросы налаживания сотрудничества между двумя предприятиями. У заводов много общего. Крымсода ведёт свою историю с 1974 года, тогда у его истоков стояли специалисты стерлитамакского содового завода. Контакты между предприятиями не прекращались даже в то время, когда Крым находился в составе Украины.

– Сегодня Башкирская содовая компания является лидером в технологической и производственной сфере. Нам есть чему поучиться у коллег в развитии технологических процессов, автоматизации предприятия, комплексного использования сырья. БСК имеет очень хорошую научную базу, мы пока отстаём от них именно в научных разработках. Но, надеюсь, в совместной работе мы это наверстаем, – отметил генеральный директор Крымского содового завода Владислав Шмельков.

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