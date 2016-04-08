Башкирская содовая компания вошла в рейтинг крупнейших экспортёров

Аналитический центр «Эксперт» опубликовал рейтинг 100 крупнейших экспортёров Урала и Западной Сибири по итогам 2016 года. БСК заняла 21-ю строчку рейтинга. Кроме этого, предприятие вошло в двадцатку наиболее динамично развивающихся компаний.

Башкирская содовая компания – одно из крупнейших предприятий химической промышленности, широко известное на российском и мировом рынках. Она занимает лидирующие позиции по производству кальцинированной, пищевой и каустической соды, ПВХ, кабельных пластикатов, является единственным в России производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.

Продукция компании востребована в странах СНГ, Европе, Индии, Китае, Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.

В 2016 году этот же аналитический центр включил БСК в число крупнейших компаний российского бизнеса.

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