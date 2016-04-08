Боевая ничья

Вопреки прогнозам синоптиков, воскресный день прошёл без дождя. И любители футбола дружно пришли на стадион, чтобы поддержать команду местного футбольного клуба «Стерлитамак». В матче первого тура чемпионата Республики Башкортостан «Стерлитамак» встретился с туймазинским «Спартаком». Организаторы, руководители ФК «Стерлитамак» и ЦВР «Надежда», постарались по-праздничному отметить начало футбольного сезона, а первый удар по мячу произвёл глава администрации городского округа г.Стерлитамак Владимир Куликов.

Игру начали без разведки – соперники давно и хорошо знают друг друга. Кстати, «Спартак» из Туймазов для стерлитамакских команд – неудобный противник, поединки с ним всегда проходят трудно и с переменным успехом. Не стала исключением и сегодняшняя встреча…

Подопечные главного тренера Альберта Губайдуллина забили «быстрый гол»: уже на пятой минуте, получив отличный пас, Сергей Серебряков с правого угла штрафной площадки гостей пробил в противоход бросившемуся навстречу голкиперу, и мяч оказался в сетке ворот туймазинцев. Но после пары не очень удачных прицельных ударов из-за штрафной наших полузащитников Артура Губайдуллина и Рустама Низамутдинова, счёт к середине первого тайма сравняли: их № 7 получил передачу по центру, сумел справиться с противодействием двух наших защитников и протолкнул мяч в сетку мимо бросившегося в ноги вратаря Владислава Кандакова.

Вскоре гости и вовсе вышли вперёд – с правого угла нашей вратарской нападающий туймазинцев смог головой перебросить мяч через высоченного вратаря – прямо под дальнюю стойку ворот. Счёт – 1:2, и стадион в растерянности примолк. Впрочем, напряжение снял отличный гол Рассказанова: при подаче углового Андрей так подрезал мяч на ближней стойке ворот соперника, что вратарю гостей осталось только достать его из сетки! Итак, 2:2, и впереди целых 50 минут матча. Взбодрившиеся специалисты предсказывают крупную победу хозяев поля.

Рассказанов, как бы подтверждая такой прогноз, тут же проводит и третий мяч, вот только арбитр показывает положение «вне игры».

Второй тайм и проходит при игровом преимуществе стерлитамакских футболистов. Неоднократно угрожают взятием ворот всё те же Низамутдинов, Рассказанов, Серебряков, Губайдуллин, только очень удачно играет голкипер «Спартака», цепко действуют в обороне защитники гостей, не стесняющиеся «тянуть время». В свою очередь уфимский арбитр щедро одаривает наших игроков «горчичниками» – четыре предупреждения за матч, ладно хоть до удалений дело не дошло.

Дебютный матч так и закончился – вничью. Конечно, жалко терять очки в домашней игре; утешает то, что весь сезон впереди. Нашей команде, прямо скажем, есть над чем работать. Наверное, сказалось отсутствие травмированных Антона Панова и Павла Жеребцова, коих смело надо отнести к лидерам команды. Игру второго тура чемпионата РБ «Стерлитамак» проводит в Октябрьском с «Девоном» 20 мая. Дома мы увидим встречу третьего тура со второй командой города Октябрьского – «Нарыш-Тау» – 28 мая.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104