Бюджетникам Башкортостана поднимут зарплаты
В целях реализации указов Президента России от 7 мая 2017 года принят проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году». Правительство региона по поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова направит 3,9 млрд рублей на повышение зарплаты работникам образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания. Из этой суммы 2,3 млрд рублей будет выделено районам и городским округам для обеспечения обязательств по оплате труда работников муниципальных учреждений. Зарплата нескольких тысяч человек изменится в таких пределах:
педагогических работников школ – до 100 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
педагогических работников детских садов – до 100 проц. от средней заработной платы в сфере общего образования республики;
педагогических работников дополнительного образования детей – до 95 проц. от средней зарплаты учителей в республике;
преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования – до 95 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
преподавателей высшего профессионального образования – до 180 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
работников культуры – до 90 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
научных работников – до 180 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
врачей – до 180 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
среднего медицинского персонала – до 90 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
младшего медицинского персонала – до 80 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
социальных работников – до 80 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;
педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – до 100 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике.
Жителей нашей республики не могло не порадовать постановление Правительства РБ. Мы провели по этому поводу небольшой опрос.
Лидия Петровна Колоколова, кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка:
– Кого не обрадует реальное повышение зарплаты? Для меня это очень приятная новость. Хочется надеяться, что повышение дойдёт до каждого нашего преподавателя.
Марина Владимировна Салимова, заведующая детским садом № 21:
– Вот это новость! Очень рада. Ждём!
Ирина Альбертовна Смольникова, преподаватель гимназии № 2:
– Я, конечно, всегда приветствую улучшение материального положения наших учителей.
Ольга Ивановна Воронова, директор Стерлитамакской школы искусств:
– Что я могу сказать? Однозначно – повышение зарплаты в нашей сфере поможет решить не одну проблему. Например, привлечёт к нам молодых специалистов. Сейчас остро ощущается их нехватка.
Евгения ДЬЯКОНОВА