Бюджетникам Башкортостана поднимут зарплаты

В целях реализации указов Президента России от 7 мая 2017 года принят проект постановления Правительства РБ «О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году». Правительство региона по поручению Главы Башкортостана Рустэма Хамитова направит 3,9 млрд рублей на повышение зарплаты работникам образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания. Из этой суммы 2,3 млрд рублей будет выделено районам и городским округам для обеспечения обязательств по оплате труда работников муниципальных учреждений. Зарплата нескольких тысяч человек изменится в таких пределах:

педагогических работников школ – до 100 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

педагогических работников детских садов – до 100 проц. от средней заработной платы в сфере общего образования республики;

педагогических работников дополнительного образования детей – до 95 проц. от средней зарплаты учителей в республике;

преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений профессионального образования – до 95 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

преподавателей высшего профессионального образования – до 180 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

работников культуры – до 90 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

научных работников – до 180 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

врачей – до 180 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

среднего медицинского персонала – до 90 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

младшего медицинского персонала – до 80 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

социальных работников – до 80 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике;

педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – до 100 проц. от среднемесячного дохода от трудовой деятельности в республике.

Жителей нашей республики не могло не порадовать постановление Правительства РБ. Мы провели по этому поводу небольшой опрос.

Лидия Петровна Колоколова, кандидат филологических наук доцент кафедры русского языка:

– Кого не обрадует реальное повышение зарплаты? Для меня это очень приятная новость. Хочется надеяться, что повышение дойдёт до каждого нашего преподавателя.

Марина Владимировна Салимова, заведующая детским садом № 21:

– Вот это новость! Очень рада. Ждём!

Ирина Альбертовна Смольникова, преподаватель гимназии № 2:

– Я, конечно, всегда приветствую улучшение материального положения наших учителей.

Ольга Ивановна Воронова, директор Стерлитамакской школы искусств:

– Что я могу сказать? Однозначно – повышение зарплаты в нашей сфере поможет решить не одну проблему. Например, привлечёт к нам молодых специалистов. Сейчас остро ощущается их нехватка.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104