Дорогие стерлитамакцы!
Завтра мы отмечаем два праздника, неразрывно связанных между собой, – День города и День химика. Стерлитамак известен в республике и далеко за её пределами как город промышленный, с развитыми химической и нефтехимической отраслями.
Стерлитамак уже на протяжении многих лет остаётся в тройке лидеров по благоустройству среди российских городов. У нас преображаются аллеи и скверы, возводятся новые жилые районы, открываются объекты социальной инфраструктуры. Это всё было бы невозможно без напряжённой работы горожан, без заботы и любви к тому месту, где мы живём и трудимся.
Сегодня особенный день для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие Стерлитамака. Мы можем не только гордиться славной историей города, но и рассчитывать на прекрасные перспективы.
Дорогие горожане, от всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых достижений. С праздником тебя, наш любимый Стерлитамак!
Владимир КУЛИКОВ,
глава администрации
ГО г.Стерлитамак