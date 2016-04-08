Дорогие стерлитамакцы!

Завтра мы отмечаем два праздника, неразрывно связанных между собой, – День города и День химика. Стерлитамак известен в республике и далеко за её пределами как город промышленный, с развитыми химической и нефтехимической отраслями.

Стерлитамак уже на протяжении многих лет остаётся в тройке лидеров по благоустройству среди российских городов. У нас преображаются аллеи и скверы, возводятся новые жилые районы, открываются объекты социальной инфраструктуры. Это всё было бы невозможно без напряжённой работы горожан, без заботы и любви к тому месту, где мы живём и трудимся.

Сегодня особенный день для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие Стерлитамака. Мы можем не только гордиться славной историей города, но и рассчитывать на прекрасные перспективы.

Дорогие горожане, от всей души желаю вам счастья, здоровья, благополучия и новых достижений. С праздником тебя, наш любимый Стерлитамак!

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации

ГО г.Стерлитамак

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104