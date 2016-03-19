«Экостиль»: коты из манки и пластилиновые птицы

В краеведческом музее открыта выставка детских работ

Экспозиция «Город мастеров», развёрнутая в выставочном зале историко-краеведческого музея, приурочена к Году экологии. Так творческие объединения центра внешкольной работы «Надежда» пытаются привлечь внимание общества к вопросам экологической безопасности и сохранения биологического разнообразия на планете.

А ещё педагоги и дети подводят итоги подходящего к концу учебного года. И всем, чему воспитанники центра научились в своих объединениях, они готовы поделиться со зрителями.

– Вам нравятся мои цветы? – доверчиво спрашивает меня восьмилетняя Алина Аминова, показывая композицию «Цветы», выполненную в технике квилинга.

Я киваю. Мне так же по душе работа десятилетней Виолетты Вороновой «Цветы родного края» (квилинг) и пластилиновая живопись «Гадкий утёнок», выполненная девятилетней Юлей Матвеевой, воспитанницей детского клуба «Эврика».

А как, скажите, не восхищаться работой восьмилетней Сабины Приходько «Петушок-золотой гребешок» (изонить)? Или сказочными панно, выполненными в технике джутовой филиграни? Цветы из бумаги, панно из соломки, корзиночки из разноцветных лент, аппликации из манки, цветная гладь, изделия из текстиля, акварельные пейзажи и натюрморты – на выставке под названием «Экостиль» есть всё, что только может сделать своими руками человек, наделённый творческой фантазией.

– Наша выставка посвящена Году экологии, поэтому на ней столько изображений животных, птиц и растений, – говорит Гульнара Равильевна Ахметова, руководитель творческого объединения «Бумажные кружева» клубов «Эврика» и «Восход». – Целый год мы вместе с детьми постигали азы изобразительного искусства, осваивали различные техники и ремёсла. Многие из наших ребят уже на пути к настоящему мастерству. Их работы отмечены грамотами и благодарностями. И все воспитанники центра понимают, что природу надо любить и беречь, чтобы сохранить её для будущих поколений.

Коты и собаки, петухи и бабочки, тигрята и зайцы, рыбы и слоны – всё это дети делают сами в творческих объединениях «Текстильная палитра», «Выжигание и роспись по дереву», «Мир творчества и дизайна», «Золотое сечение», «Сказочный мир рисования», «Творческая жизнь». А помогают им их мудрые и опытные наставники – А.М.Маркова, Л.Ш.Рафикова, Л.В.Носорева, Н.А.Куликова, М.М.Абубакирова, А.Т.Мухаметзянова.

Есть на выставке уголок с работами, посвящёнными предстоящему празднику – Дню Победы. Детские рисунки «С праздником!», «К защите Родины готов!», «Маленький солдат», «Гимнастёрка отца», «Письмо из дома», «Портрет девушки-воина» наглядно свидетельствуют о том, что и с экологией души у ребят из «Надежды» всё в порядке.

Выставка «Экостиль» продолжит свою работу до 14 мая. Приходите сюда вместе со своими детьми за положительными эмоциями и хорошим настроением.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104