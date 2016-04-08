Эстафета поколений

Познаём вкус победы!

Утро Дня Победы Стерлитамак встретил с солнышком. И многотысячная колонна «Бессмертного полка» прошла по проспекту Ленина до сквера имени маршала Жукова, сопровождаемая солнечными любопытными взглядами. Когда вспоминали павших на полях сражений Великой Отечественной минутой молчания, небо прослезилось…

Организаторы праздника постарались на славу – пожалуй, все горожане от мала до велика высыпали на улицы, проспекты и площади. Впрочем, никакой дождь, конечно, не смог помешать спортсменам помериться силами на традиционной (в 66-й раз проходящей в Стерлитамаке) легкоатлетической эстафете на призы газеты «Стерлитамакский рабочий». Да и толпы зрителей вдоль трассы бега поредели на самую малость.

Открывая самые массовые в нашем городе состязания, спортсменов приветствовали заместитель главы администрации городского округа Тимур Мурзагалин, председатель горспорткомитета Дмитрий Ильёв, главный редактор газеты «Стерлитамакский рабочий» Гузель Ситдикова, главный судья соревнований Мидхат Мусакаев, ветераны труда и спорта. Они, напутствуя участников эстафеты, от души желая всем удачи, лучших результатов на дистанции, подчеркнули, что посвящаются эти мирные спортивные победы Победе Великой, самой главной в ХХ веке, спасшей весь мир от фашистской чумы!

С отличным настроем вышли физкультурники на старт. Дождик накрапывал с небольшими перерывами, зато от жары никто не страдал. А на этапах эстафеты развернулась такая борьба, что про непогоду все напрочь забыли! К примеру, захватывающим было соперничество юных легкоатлетов школ №№ 32 и 33: на первом этапе – самом протяжённом (910 метров), за победу на котором всегда вручается специальный приз, – ученик 33-ей школы Глеб Захаров вывел свою команду в лидеры, и только на четвёртом этапе усилиями кандидата в мастера спорта Натальи Валиковой команде школы № 32 (непременной фаворитке нашей эстафеты) удалось вырваться вперёд. Попеременно лидировали во втором забеге представители команд института физкультуры и колледжа физической культуры, управления и сервиса. Острейшие поединки вели на дистанции всегдашние друзья-соперники из политехнического и химико-технологического колледжей, девчата из команд многопрофильного и медицинского колледжей, физкультурники Башкирской содовой компании и Стерлитамакского троллейбусного управления. У каждой команды, участвующей в эстафете, были группы поддержки, бурно приветствующие каждый успех. Ну, не может надолго не запомниться эффектный победный финиш нашей чемпионки Сурдлимпийских игр Юлии Абубякировой, приведшей к победе команду Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса.

Бурной радостью, конечно, сопровождалось и вручение заслуженных наград – кубков, медалей, дипломов, специальных вымпелов с символикой «Стерлитамакский рабочий» – 100 лет».

Итак, назовём победителей, призёров 66-й городской легкоатлетической эстафеты, посвящённой Дню Победы и 100-летию газеты «Стерлитамакский рабочий».

У самых юных – в группе, составленной из учащихся школ вплоть до девятиклассников, лучшее время показала (уже привычно) команда школы № 32. Второе место – у команды гимназии № 2, третье место заняла команда школы № 33. За победу на первом этапе специальный приз получил ученик 33-ей школы Глеб Захаров.

В группе, составленной из старшеклассников, не нашлось равных по скорости бегунам школы № 32, чей ученик – Айдар Шайхутдинов – победил и на первом этапе. Второй результат здесь показала команда гимназии № 4, а третий – команда школы № 5.

Среди чисто женских команд первенствовали бегуньи Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа, студентка этого учебного заведения Гульназ Вахитова праздновала победу на первом этапе. Второе место – у команды медицинского колледжа, третье место заняла команда колледжа БашГУ.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 12 мая 2017 года)

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104