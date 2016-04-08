В Стерлитамакской картинной галерее состоится открытие фотовыставки

17 мая в 16 часов в Стерлитамакской картинной галерее состоится открытие фотовыставки, посвящённой 100-летию городской газеты «Стерлитамакский рабочий».

Профессионалы и любители смогут оценить чёрно-белые и цветные снимки нескольких поколений фотохудожников, печатавшихся в «СР», – Сергея Трибунского, Михаила Дегтярёва, Сергея Крамскова, Тамары Андреевой. В этих фотографиях – история города, республики, страны.

Вход свободный.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104