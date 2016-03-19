Город станет чище

Депутаты вышли на субботник

В Стерлитамаке продолжается экологический месячник по благоустройству и санитарной очистке. В очередном городском субботнике участвовали сотни стерлитамакцев: работники предприятий, студенты высших и средних специальных учебных заведений города, а также депутаты городского Совета.

В парке имени Кирова депутатский десант выделялся белыми бейсболками с логотипом города.

– Депутаты решили поддержать традицию, которая продолжается многие десятилетия, и убраться на улицах города после долгой зимы, – говорит заместитель председателя городского Совета Владимир Ануфриев. – Мы, горожане, сами должны заботиться о чистоте в городе, никто за нас это не сделает. Важно поддерживать порядок там, где живём и работаем, и субботники – это не просто массовое мероприятие, а культура производства.

К депутатам присоединились и члены Молодёжного совета. Анастасия Рыжманова сказала, что молодые активисты считают субботники важным делом, ведь каждый житель хочет гулять в чистых и красивых парках и скверах, ухоженных дворах:

– Скоро начнёт работу новый созыв Молодёжного совета, надеюсь, что члены совета не останутся в стороне от социально значимых мероприятий. Призываю молодых людей сделать город чище.

Депутат Государственной Думы Алексей Изотов и глава администрации ГО Владимир Куликов тоже участвовали в благоустройстве парка.

– Жители близлежащих районов тоже убираются. В Бижбулякском районе до сих пор лежит снег, в соседнем Гафурийском вовсю зеленеет трава, – сказал в интервью газете Алексей Изотов. – В отличие от многих городов республики стерлитамакцы справились с аномально большим количеством осадков, которые обрушились нынешней зимой, и Глава республики дал положительную оценку работе коммунальных служб города. Впереди – День Победы, хочется, чтобы горожане вышли на улицы города в хорошем настроении. Всё замечательно, однако не все промышленные предприятия отозвались на призыв участвовать в городских субботниках. Это наш город, мы здесь живём, ни одна власть в одиночку с благоустройством не справится. Если каждый житель на пару часов возьмёт в руки грабли, лопату, город преобразится, станет чище и красивее.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104