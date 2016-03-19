Город станет чище
Депутаты вышли на субботник
В Стерлитамаке продолжается экологический месячник по благоустройству и санитарной очистке. В очередном городском субботнике участвовали сотни стерлитамакцев: работники предприятий, студенты высших и средних специальных учебных заведений города, а также депутаты городского Совета.
В парке имени Кирова депутатский десант выделялся белыми бейсболками с логотипом города.
– Депутаты решили поддержать традицию, которая продолжается многие десятилетия, и убраться на улицах города после долгой зимы, – говорит заместитель председателя городского Совета Владимир Ануфриев. – Мы, горожане, сами должны заботиться о чистоте в городе, никто за нас это не сделает. Важно поддерживать порядок там, где живём и работаем, и субботники – это не просто массовое мероприятие, а культура производства.
К депутатам присоединились и члены Молодёжного совета. Анастасия Рыжманова сказала, что молодые активисты считают субботники важным делом, ведь каждый житель хочет гулять в чистых и красивых парках и скверах, ухоженных дворах:
– Скоро начнёт работу новый созыв Молодёжного совета, надеюсь, что члены совета не останутся в стороне от социально значимых мероприятий. Призываю молодых людей сделать город чище.
Депутат Государственной Думы Алексей Изотов и глава администрации ГО Владимир Куликов тоже участвовали в благоустройстве парка.
– Жители близлежащих районов тоже убираются. В Бижбулякском районе до сих пор лежит снег, в соседнем Гафурийском вовсю зеленеет трава, – сказал в интервью газете Алексей Изотов. – В отличие от многих городов республики стерлитамакцы справились с аномально большим количеством осадков, которые обрушились нынешней зимой, и Глава республики дал положительную оценку работе коммунальных служб города. Впереди – День Победы, хочется, чтобы горожане вышли на улицы города в хорошем настроении. Всё замечательно, однако не все промышленные предприятия отозвались на призыв участвовать в городских субботниках. Это наш город, мы здесь живём, ни одна власть в одиночку с благоустройством не справится. Если каждый житель на пару часов возьмёт в руки грабли, лопату, город преобразится, станет чище и красивее.
Альбина РАХИМОВА