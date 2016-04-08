И заплакало небо…

Акция «Бессмертный полк» объединила более четырёх тысяч горожан

С утра небо хмурилось. Но майское победное солнце всё-таки одолело тяжёлые облака, выкроив пару-тройку часов для праздничных торжеств. И шествие «Бессмертного полка», объединившее в одну людскую реку более четырёх тысяч жителей Стерлитамака, состоялось при хорошей погоде.

Уже на подходе к гостинице «Ашкадар» меня вызвалась подвезти дама средних лет. В салоне машины сидели ещё две пассажирки – пожилая женщина и девочка-подросток.

– Мы тоже на «Бессмертный полк», – приветливо сказали мне, окинув взглядом мои штандарты с портретами фронтовиков – дяди и свёкра.

Ехали минут пять, но успели познакомиться. Наталья Даровская после ночной смены везёт на праздник свою маму Галину Миниваровну и 13-летнюю дочку Есению.

– Мы с внучкой понесём портрет моего отца, прадеда Есении Минивара Абдурахимовича Сафина, – рассказывает Галина Даровская. – Он воевал в Великую Отечественную с японцами. Приписал себе год, чтобы взяли на фронт. После войны остался на Дальнем Востоке, женился, обзавёлся детьми. Но тоска по родине оказалась сильнее, и наша семья переехала в Башкирию. Отец умер рано, в 48 лет. Но мы его помним и любим.

13-летний Дима Теплов пришёл на акцию «Бессмертный полк» с портретом своего прадеда, рядового Павла Александровича Загребина. Мама Димы, Лидия Ивановна, держит в руках штандарт с фотографией Алексея Евдокимовича Некрия, пропавшего без вести в самом начале войны.

– С акцией идём первый раз и очень волнуемся, – признаются Тепловы. – Но столько раз видели «Бессмертный полк» по телевизору, что в этом году и сами решили пронести по улицам города портреты дорогих нам людей.

Евгений Иванович Кутузов, военный комиссар Стерлитамака, сжимает в руке древко штандарта, на котором закреплена фотография его отца Ивана Михайловича:

– Он воевал с 1943-го по 1945-й. Сражался на Ленинградском фронте, был награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Я пришёл сегодня сюда с портретом отца, потому что я ответственный человек, потому что я рядом. Отец – моя гордость!

Ирина Шагимарданова участвует в шествии «Бессмертного полка» с портретом своего деда Александра Яковлевича Зиновьева, который пропал без вести в 1942 году под Москвой.

– Он был сержантом, командовал ротой, – говорит внучка погибшего. – А бабушка получила извещение только в 1947 году. Я родилась после войны, но очень остро ощущаю, какой ценой далась нашему народу Победа. Как депутат Совета городского округа перед праздником поздравляла пятерых ветеранов войны. Самому младшему из них – 90, самому старшему – 98 лет. И он в свои годы сам, опираясь на костыли, открыл нам дверь. Какая сила духа, какое мужество, какая жажда жизни! Ну, разве мы могли не победить с такими людьми?! День Победы – праздник, важнее и дороже которого нет в нашем календаре. Родной брат деда тоже сложил голову под Москвой, он был лётчиком, сгорел в самолёте. Другой мой дед попал в плен в Польше, потом сидел в советском лагере, домой вернулся только в 1946-м. Сегодня я испытываю радость, боль и чувство вины перед всеми, кто пережил это страшное испытание.

Константин Николаевич Мельников и его супруга Алевтина Сергеевна пришли на шествие с портретами своих отцов – сержанта Николая Константиновича Мельникова и старшины Сергея Филипповича Зенова, прошедших всю войну:

– Наши родители завоевали для нас свободу, дали нам жизнь. Для нашей семьи это самый главный праздник!

Альфия Ахтямовна Халитова держит в руках сразу несколько штандартов со снимками своего деда Гибадата Гатаятовича Валитова, воевавшего на Украине и в Белоруссии, отморозившего на передовой пальцы, свёкра Хабибуллы Калимулловича Халитова, бившего фашистов на Белорусском фронте, и дяди Хурматуллы Харрасовича Усманова, прошедшего фронтовыми дорогами и вернувшегося домой живым.

– Жду детей и внуков, – объясняет женщина. – Уже звонили, должны подойти. Горжусь своими близкими, которые воевали за нашу страну. И радуюсь, что наша молодёжь стала интересоваться прошлым своего Отечества. К нам возвращается историческая память после долгих лет забвения.

Максиму Назарову – девять лет. Одетый в новенькую гимнастёрку, в сапогах, с пилоткой на голове, он напоминает маленького солдата, идущего в колонне «Бессмертного полка». Максим пришёл сюда с портретом своего прадедушки Дмитрия Александровича Балакирева, воевавшего в 82-м стрелковом полку 33-й Холмской дивизии. Хорошо играл на аккордеоне. Максим – тоже аккордеонист, он учится в музыкальной школе и гордится своим прадедом.

А люди всё идут бесконечной чередой по проспектам и улицам майского Стерлитамака. Рядом замечаю девочку лет тринадцати в ортопедической обуви. У Оли ДЦП, и каждый шаг даётся ей с трудом. Но она не торопится отдавать маме портрет своего прадеда Алексея Дмитриевича Баранова, воевавшего с первых до последних дней войны.

Портрет Феликса Митрофановича Алексеева несёт его внук Артём Остапеев:

– Дед мой воевал в инженерно-строительных войсках. А уже в мирное время любил повторять, что обязан построить в десятки больше того, что взорвали фашисты во время войны. И строил – очень много городских объектов было возведено при его участии. А бабушка Таисия Васильевна ковала Победу в тылу – всю войну она проработала на «Авангарде». Такая вот история. Давайте споём «Тёмную ночь», дед так любил эту песню!

И мы с Артёмом поём «Тёмную ночь», потом «Дороги». Идущие сзади женщины запевают «Катюшу», в колонне её охотно подхватывают, и песня ширится, как полноводная река.

«Бессмертный полк» приближается к скверу имени Жукова. Там толпа рассеивается, рассыпается на группки, люди обнимаются, поздравляют друг друга с праздником, фотографируются на память.

А буквально через час свинцовое небо над городом проливается на него дождём. Кажется, оно оплакивает всех тех, кто ценой своей жизни и здоровья завоевал для нас с вами эту Великую Победу. В этот день портреты своих дедов несли по улицам Казани, Уфы и Красноярска мои друзья. Мы помним. Мы гордимся. И постараемся быть достойными этой святой памяти.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104