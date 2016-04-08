«Ищу студента-ребёнка»!

О том, какие специалисты нужны работодателям

Это даже символично, что встреча работодателей и студентов СФ БашГУ (на снимке) на ярмарке вакансий в «День карьеры» состоялась в просторном спортзале: лучшую работу получит тот, кто сильнее, быстрее и выше – только не в прямом смысле, а в профессиональном.

Стайка третьекурсниц юридического факультета. Одна из девушек хочет быть нотариусом, другая – адвокатом, третья – предпринимателем, четвёртая – оперативником в МВД:

– Конкуренция есть везде, – говорят они, – главное в поиске работы – целеустремлённость, настойчивость и желание работать.

– Откуда вы это знаете?

– Нам об этом говорят преподаватели и родители, мы думаем, что они правы.

– Нам нужны именно выпускники юридического и экономического факультетов, – говорит Илиза Ибрагимова, представитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по РБ. – Судебные приставы исполняют решения судов, и, на мой взгляд, в нашем деле очень важна жизненная позиция: человек должен быть настроен на достижение справедливости. Понадобятся также стрессоустойчивость и неконфликтность, ответственность и готовность учиться.

Психологические моменты зачастую важнее всего:

– Мне нужны педагоги для занятий с детьми, – говорит руководитель детского развивающего центра «Наутилус» Татьяна Галиева. – Я ищу студента-ребёнка – такого будущего специалиста, который не забыл, что он родом из детства. Отработал и ушёл – так не получится. Помните, раньше пели: «Гореть самим, зажечь других…». Дети не пойдут туда, где чувствуют фальшь. Надо, чтобы ему действительно нравилось возиться с детьми, чтобы он не стеснялся этого.

Дети, как известно, обожают узнавать новое. Любознательных соискателей работы ищут многие серьёзные компании:

– Мы приехали, чтобы рассказать будущим разработчикам, в какой сфере перспективно развиваться, – говорят представители уфимской компании, разрабатывающей системы управления документооборотом. – Разработчики программного обеспечения получают от 90 тысяч рублей в месяц (верхнего предела нет). Проблема в том, что настоящий программист на кафедре не учится, а вырастает сам – например, из математика. Крупные компании берут самородков и учат, но надо, чтобы молодой специалист был к этому обучению готов. У выпускника вуза шанс есть, но, кроме базовых знаний, он должен быть перспективным в плане обучения и самообразования. Человек, который получил диплом и два года просидел с ним, ничего не делая, становится бесполезным.

– Более 25 работодателей пришли сегодня с реальными вакансиями. Предприятиям и организациям нужны молодые креативные специалисты со свежими идеями, – подводит итоги «Дня карьеры» Дина Равильевна Идрисова, заведующая сектором содействия трудоустройству выпускников СФ БашГУ. – Мы благодарны нашим спонсорам, в частности, ООО «Регион Печать» за помощь в организации сегодняшней встречи. Она проводится в завершение апрельского «Карьерного марафона». Сегодня будущие выпускники и работодатели не только побывали на ярмарке вакансий, но и подводили итоги конкурса видеорезюме, а также участвовали в мастер-классах и тренингах. Хочется посоветовать студентам, которые нередко предъявляют завышенные требования к жизни: будьте активны в учёбе и трудоустройстве, не бойтесь работы. Трудиться можно уже в студенческие годы и не обязательно по профилю: опыт собеседований и самостоятельного заработка очень ценен. Не останавливайтесь в самообразовании – смотрите на жизнь шире.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104