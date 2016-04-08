Кадетский класс ждёт вас

Школа № 4 объявляет на 2017-2018 учебный год набор юношей и девушек в десятый профильный кадетский класс пограничных органов ФСБ России.

Конкурсанты должны хорошо учиться и быть развиты физически. В числе требований – успеваемость на отлично и хорошо по математике, русскому языку, истории, обществознанию, ОБЖ и физической культуре. У конкурсантов не должно быть противопоказаний по здоровью.

Все вопросы по поводу поступления можно задать заместителю директора, майору Игорю Вячеславовичу Саушину по субботам с 11 до 13 часов (ул.К.Маркса, 125). Записаться на консультацию можно по телефону 25-16-96.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104