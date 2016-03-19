Как избежать пожара

С началом тёплого сезона множество людей отправляются на свои загородные участки, чтобы отдохнуть от города, подышать свежим воздухом, высадить рассаду. В 2016 году на территории Стерлитамака из-за нарушений правил пожарной безопасности огнём было уничтожено и повреждено 17 садовых строений, один человек травмирован, один погиб. Уберечь себя и имущество от пожара поможет соблюдение правил.

Траву на дачном участке и вокруг него следует регулярно выкашивать, сухую траву по весне нужно обязательно убирать. Особое внимание уделяйте стеклянным осколкам – в жаркую погоду любой из них способен превратиться в линзу и вызвать возгорание.

Когда дачу окружает настоящий лес – это приятно, можно отдохнуть в естественной прохладе, любоваться зелёными деревьями… Однако нависающие над участком ветки станут мостом, по которому огонь запросто переберётся к вам. Поэтому ветки надо срезать, а вокруг участка перепахать землю. Это не позволит огню, идущему по земле, перекинуться на вашу территорию. Не копите мусор, лучше заключите договор о его вывозе со специальной службой. Или выбрасывайте отходы в специально выделенные для этого места.

Постоянно следите за состоянием проезда к дачам и источнику воды. Расширяя свою приусадебную территорию за счёт дороги, вы рискуете остаться вообще без дома. Не жалейте средств – приобретите два четырёхкилограммовых огнетушителя, каждый из них сможет обработать до 20 кв. метров поверхности. Один огнетушитель весом в 8 кг тяжело и поднимать, и носить.

Не пользуйтесь самодельными электроприборами, время от времени проверяйте состояние электропроводки. Перед печью должен быть предтопочный лист, а при постоянной растопке дымоход следует чистить не реже одного раза в месяц.

Ответственность за нарушения пожарной безопасности закреплена в статье 20.4 КоАП РФ и касается ответственности граждан, должностных и юридических лиц. Сегодня штраф для физических лиц составляет от 1 до 1,5 тыс. руб., для должностных – от 6 до 15 тыс. рублей. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается, соответственно, от 2 до 4 тыс. рублей и от 15 до 30 тысяч.

Пожар легче предупредить, чем потушить!

Ю.ФОМИН,

старший дознаватель Стерлитамакского

межрайонного ОНД и ПР

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