Карусель искусств

Мастерим, рисуем, поём и танцуем

Стерлитамак празднует День города и День химика весело и со вкусом: без утомительной суеты и неприятной толкотни. Каждый шёл туда, куда его влекло, а таких мест было немало.

СЮРПРИЗЫ «ГОРОДА МАСТЕРОВ»

Многие начали своё путешествие по празднику с «Города мастеров». На аллее проспекта Ленина искусные умельцы показывали свои шедевры. Самой богатой и разнообразной получилась выставка изделий декоративно-прикладного искусства юных мастеров Дворца пионеров и школьников. Особенно хороши были изделия из войлока. Выпускница худграфа многопрофильного колледжа Екатерина Рогачёва и её ученики удивляли чудесными вещами. Красочный, фантастически прекрасный костюм павлина, сработанный Екатериной, вызвал у зрителей восхищённое «Ах!». Любовались поклонники живописи и полотнами выпускников многопрофильного колледжа. Преподаватель Вера Николаевна Мухаметдинова рассказала, что выставлены лучшие экзаменационные работы студентов, получившие первые места на всероссийских конкурсах.

Можно было купить красивые вещички, сработанные самодеятельными художниками. Молодая девушка Юлия Никитина разложила на импровизированном прилавке именные булавочки, украшенные разноцветными бусинками, фенечки и браслеты из бисера, кожи и джинсовой материи. На соседних прилавках привлекали внимание ободочки с цветами для причёсок и многое другое.

А это что? На скамейке, покрытой газетными листами, приковывают взгляд искусно связанные крючком салфеточки. Автор – Дмитрий Тимофеев. Он утверждает, что вязание – чисто мужское дело (первыми вязальщиками в древности были именно мужчины), которое требует ума, таланта и терпения. Дмитрий – противник синтетики и вяжет салфетки и скатерти только из натуральных материалов.

На этот раз не обошлось и без экзотики. На аллее расположились гости из далёкого Эквадора. Шестнадцать часов летели к нам!

Индейцы – потомки инков – в ярких национальных костюмах играли на невиданных в Башкортостане инструментах. Удивительный chajhas (чак-час) имитировал шум дождя и музыку ветра. На двух прилавках инки разложили браслеты ручной работы из натуральной кожи, музыкальные инструменты, разнообразные дудочки, свистульки и даже таинственные ловцы снов.

ВАЛЬС-БОСТОН ИГРАЕТ «ВОДОЛЕЙ»

На проспекте Октября можно попасть на ретроплощадку. Там артисты вокально-инструментального ансамбля «Водолей» дарили слушателям песни, которые возвращали многих во времена туманной юности, а некоторых – даже в розовое детство. А когда музыканты исполняли «Вальс-бостон» Александра Розенбаума, слушатели, не выдержав наплыва чувств, превратились в танцоров.

– Как приятно вспомнить молодость! – сказал пожилой мужчина импозантного вида. – Грустно, конечно, но как посмотришь на детей и внуков – долой тоска и печаль!

Танцевали, подпевали и даже немного флиртовали. Когда бы так ещё повеселились, если бы не День города!

ВЕНОК ИЗ ПЕСЕН И ТАНЦЕВ

Посмотреть и послушать детей и внуков в парк имени Гагарина пришли папы, мамы, бабушки, дедушки и даже дяди и тёти. Здесь на летней эстраде выступали юные и совсем маленькие музыканты и певцы – ученики школы искусств и музыкальных школ города.

Слушатели пришли в восторг от «Польки-бабочки». Это произведение исполняли малыши эстрадного ансамбля «Дикси» в разноцветных цилиндрах. Баян почти полностью скрыл баяниста. Гитара тоже, казалось, слишком велика для юного музыканта. Однако возраст в этом случае мастерству не помеха.

Рината Сагидуллина (девочке на вид лет 7-8) так задушевно исполнила народную татарскую песню, что тронула зрителей до слёз. Долго аплодировали Эвелине Ахметшиной, красивой задорной девочке в красном сарафане. Она спела старинную русскую песню «Маков цвет» и развеселила всех, даже очень молодого и очень серьёзного телеоператора.

На площади у театрально-концертного объединения выступали профессиональные артисты – лауреаты и победители различных конкурсов.

Мелодией, красивой и вольной, как песня ветра в степи, заворожил публику кураист Азамат Азаинов. Из башкирских степей на берега Темзы перенёс слушателей Артём Ильясов. Он пел о любви на английском языке. Но все поняли. Любовь! Она и в туманном Альбионе – любовь!

Но и здесь взрослые артисты уступили место совсем маленьким танцорам и певцам из детских творческих коллективов.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 30 мая 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104