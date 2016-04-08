Когда творчество начинается со слова

Подведены итоги проекта «Рыцари золотого пера»

В конце апреля во Дворце пионеров и школьников имени Гайдара финишировал X городской конкурс юных поэтов, писателей и журналистов «Рыцари золотого пера», в котором участвовали 255 человек. Среди них – учащиеся школ, гимназий, лицеев, студенты колледжей и вузов, воспитанники ЦВР «Надежда», творческих объединений Дворца пионеров, педагоги, горожане. Самому юному участнику конкурса – семь лет, самому пожилому – семьдесят пять.

НА БОРТУ – ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

На сей раз десятый, юбилейный, конкурс «Рыцари золотого пера» отправился в воображаемое путешествие на борту белоснежного лайнера мечты. Пилоты воздушного корабля Никита Курунов и Артур Сафин, очаровательные бортпроводницы Алсу Ибрагимова и Алия Хуснитдинова, победители и призёры предыдущих конкурсов, сопровождали в полёте гостей и участников праздника слова.

В бизнес-классе, как и полагается уважаемым людям, расположились члены жюри – З.Г.Усманова, Е.А.Мельникова, С.А.Макрушина, А.П.Ефремов, С.А.Юнусова, Г.Р.Ариткулова, Д.Т.Хисамов, З.Ш.Касимова, П.М.Таракин. Это они определяли победителей и призёров конкурса, отбирая самые талантливые и оригинальные работы.

Награждая ребят, ставших лучшими в основной номинации «Великие мастера слова», замечательный педагог Е.А.Мельникова напутствовала их такими словами:

– Десятый раз конкурс выявляет таланты нашего города. В этом зале находятся дети, в душах которых царит Его Величество Слово, дети, которые любят и умеют творить. Пусть в ваших сердцах никогда не гаснет огонь вдохновения, фантазии, мечты. Пробуйте, творите, дерзайте!

И они пробуют. Пятиклассница лицея № 3 Ольга Мальцева (на фото), занявшая в этой номинации первое место, прочла со сцены своё стихотворение «Чему учит Корней Чуковский».

Там есть такие строчки:

Что нужно быть сильным и всё успевать,

Что смелым быть нужно, другим помогать,

Что нужно быть в жизни друг к другу добрей –

Нас этому учит Чуковский Корней!

Призёрами в номинации «Великие мастера слова» стали Дарья Артемьева (объединение «Звезда Гайдара»), Кирилл Сергеев (гимназия № 2), Анастасия Данилова (литературное объединение «Родник») и Полина Слободина (гимназия № 2).

В номинации «За творческий подход» был отмечен постоянный участник конкурсов «Рыцари золотого пера», воспитанник объединения «Родник» Леонид Султанов.

Награды победителям и призёрам в номинации «Пионерия на марше», посвящённой 95-летию пионерской организации имени Ленина, вручала хозяйка Дворца пионеров З.М.Баянова. А пятиклассница 5-й гимназии Ксения Фёдорова, занявшая в конкурсе третье место, прочитала стихи собственного сочинения о красном галстуке. Победила в этой номинации ученица 7-го класса 12-й школы Камилла Мурзагулова, написавшая творческую работу о пионерском прошлом своего учителя Рима Муллагалиевича Габбасова, который в детстве побывал в «Артеке».

В номинации «Гайдаровец сегодня – гайдаровец всегда» первое место было присуждено шестикласснице школы № 16 Марии Дамаскиной. Девочка сочинила фантастический рассказ «Интересные каникулы», события которого отправляют читателя в будущее. В нём многое поменялось, но дети и их желание совершать полезные поступки остались прежними. Маша поместила своих героев в 22 век, рассказала об их буднях и праздниках, о будущем гайдаровского движения.

Любопытные вещи можно узнать, прочитав сочинения ребят, победивших в номинации «Литературоведение, исследовательские работы». У одной из обладательниц первого места, третьеклассницы гимназии № 5 Аделины Насыровой возникла идея рассказать о «Стерлитамакском рабочем». Её работа «Газета в нашей жизни» родилась после того, как девочка вместе с учителем и одноклассниками побывала на экскурсии в Доме печати. Рассказав об истории городской газеты, о её настоящем, Аделина поразмышляла о завтрашнем дне печатного издания. Она подобрала целый ряд уникальных фотографий, которые удачно дополнили её рассказ. Неудивительно, что Аделина стала одним из обладателей спецприза от «Стерлитамакского рабочего», которому в этом году исполняется сто лет и который на протяжении долгого времени поддерживает конкурс «Рыцари золотого пера».

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Одна из самых любимых конкурсантами номинаций – «Свободная». В ней можно отпустить свою фантазию на волю, что особенно нравится молодым. Четвероклассница 2-й гимназии Анжела Каримова сочинила трогательный очерк «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», в котором рассказала о пёсике по кличке Тузя, неожиданно обретшем дом и верных друзей. А шестиклассница 32-й школы Дарья Кошелева в рассказе «Новая жизнь» поведала миру историю о храбром мальчике Асгате, готовом защищать своих близких в минуту опасности. Десятиклассница 2-й гимназии Дарья Савельева, ставшая победительницей в номинации «Свободная» и обладательницей спецприза от нашей газеты, сочинила необычный рассказ «Безумие», в котором удивительным образом пересеклись история и современность.

Особенно меня впечатлила работа «Дорога к мечте» пятиклассника 8-й школы Тимура Сагитова, победившего в номинации «Сделал себя сам». Тимуру мы тоже вручили спецприз – за мужество и активную жизненную позицию (на фото). В своей работе Тимур, по состоянию здоровья обучающийся на дому, рассказал о своей мечте жить в деревне, вести хозяйство, помогать людям. У мальчика уже есть опыт такого рода – на подаренные родителями в день рождения деньги он приобрёл несколько ульев, рамы, дымарь и с четырёх пчелиных семей начал заниматься пчеловодством.

– Я счастливый человек, когда я на пасеке, – пишет мальчик. – Общение с пчёлами немало добавляет здоровья и продлевает жизнь. Где найти ещё такую профессию, в которой деньги, счастье, здоровье и долголетие собрали вот так – в одном флаконе? И каждый сможет сказать себе так же, если решит приобщиться к миру пчёл, найти себя, и если рядом будут люди, которые любят и верят в тебя. Я стал счастливым мальчиком, несмотря на мою болезнь, боль, отчаяние.

Восьмиклассница 2-й гимназии Ольга Чугунова, ставшая победительницей в номинации «Поэзия», тоже получила спецприз газеты. Ольга пишет не только стихи, но и сказки для своей младшей сестрёнки Насти. А в своей поэзии девушка выражает ощущение времени, своё отношение к близким людям, к важным событиям.

Много ярких, талантливых работ участвовало в конкурсе. Нельзя не отметить стихи девятиклассницы 2-й гимназии Светланы Богдановой «Цветы осени», «Весенний концерт», «Давай уедем навсегда…», стихотворения Яны Жигаловой (объединение «Родник») «Феликс» и «Одинокий след», лирическую стихотворную подборку студента Уфимского юридического института МВД России Руслана Диваева, который пишет о любви, Родине и счастье.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 мая 2017 года)

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104