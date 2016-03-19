Красавицы, которые хотят изменить мир

Удивили, очаровали, покорили!

«Красивая пришла» – так переводится имя царицы Нефертити. В Египте засветилась только одна такая. А вот на традиционный в Стерлитамаке конкурс «Мисс Студенчество-2017» пришли сразу шесть восхитительных красавиц: Диана Кайнова, Валерия Макарова, Олеся Яковлева, Альфина Мукаева, Альфина Гайсина и Валентина Лёвкина.

Самое ответственное первое испытание – «Визитная карточка». Тут важно раскрыться полностью, чтобы жюри, зрители и весь мир почувствовали очарование, остроту ума, изысканность вкуса.

На сцене Альфина Гайсина – студентка СФ БашГУ. Внешность – ни одной опечатки: лицо, фигура, наряд радуют глаз.

– Меня привлекает научная деятельность, – говорит Альфина. – И уникальность реального мира. Но мне хотелось бы изменить его к лучшему.

Похвальное желание. Но обычно девушки начинают преобразование мира с переплавки своего возлюбленного: «Если я тебя придумала, стань таким, как я хочу». Часто эти революционные действия доводят молодого человека до побега. Но, похоже, Альфине не грозит такой печальный итог. Судя по её визитной карточке, девушка отличается не только умом, но и конструктивной женской логикой, мудростью и деликатностью. Скорее всего, она будет изменять мир так, что он не почувствует этого.

Валерия Макарова из медицинского колледжа начала рассказ о себе с беседы о звёздах. Получилось скромненько и со вкусом. Закончила программой изменения мира – простой и действенной. По её прикидкам, лечение людей реально оздоровит общество в целом, а, значит, оно будет более совершенным: в здоровом теле – здоровый дух.

Диана Кайнова учится в башкирском колледже торговли и гостеприимства. Она мечтает стать директором классного ресторана. Это её дальняя цель, ближняя – выиграть конкурс. Кстати, здоровое полноценное питание тоже служит изменению мира к лучшему.

Альфина Мукаева – студентка колледжа строительства и профессиональных технологий. Девушка любит сказки. Больше всего «Альфину в стране чудес». Её поправляют: не Альфина – Алиса.

– А это татарский вариант, – парирует лихая конкурсантка.

Подтекст её визитки: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Олеся Яковлева, как и Валерия Макарова, учится в медицинском колледже. И цели у них одни и те же:

– Мы не боимся преград, – заявляет отважная Олеся. – В детстве я мечтала стать супергероем и спасти человечество, поэтому поступила в медицинский колледж.

Всё верно. В России медик и супергерой всегда – синонимы!

– Мама, я стала сама себе реклама, – заявила студентка многопрофильного колледжа Валентина Лёвкина. – Я иду к успеху. Я всего добиваюсь сама.

После визитной карточки Валентины становится ясно без оговорок: мир могут переделать только люди, которые, проявив недюжинную силу воли, изменили себя сами!

Милые девушки, они ещё раз доказали древнюю истину: изменяя себя, женщина изменяет человечество, а улучшая себя – улучшает мир. Самостоятельно решая проблемы собственного характера и нравственности, налаживая свою жизнь, она делает счастливыми своих близких, гармонизируя их жизнь и психику.

Душевная красота участниц девичьего турнира – вне конкурса. Внешняя засияла во время дефиле – второго испытания, где девушки блистали свежестью личиков, стройностью фигур, элегантностью нарядов и пластикой. Если бы в жюри сидел Дон Жуан, он бы не выдержал – побежал советоваться с Каменным гостем. Но судьями были женщины (за исключением Евгения Куликова). А женщина женщину всегда судит хладнокровно и более чем объективно.

Наступила пора оценки интеллекта. У девушек – роскошные длинные волосы. Но посмотрим…

На вопрос о продаже Аляски ответы били мимо цели. Однако в этом нельзя обвинить конкурсанток, так как задававшие вопрос, похоже, сами не знали правильного ответа. Сейчас бытует популярный миф, что Аляску американцам продала Екатерина II. На самом деле она не могла этого сделать, потому что правила с 1762-го по 1769 год, а Аляску продали в 1867 году. Участие русской императрицы в судьбе Аляски ограничилось указом от 1769 года об отмене пошлины на торговлю с алеутами.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 мая 2017 года)

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104