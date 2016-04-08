Куда спешат слингомамы?

Фестиваль для самых активных

В моде – новая модель материнства. Для женщины новорождённый теперь не повод изменить свою жизнь, а приятный бонус к ежедневной занятости. То, насколько насыщенными могут быть будни матери и ребёнка, продемонстрировал республиканский фестиваль «Счастливая семья».

Йога для беременных, фитнес для малышей, авторские сладости для всех желающих. Гости праздника могли попробовать кедровое молочко и шоколад ручной работы, поучаствовать в мастер-классе по пеленанию, узнать, что стирка бывает экологичной, а слинг – силиконовым. Кстати, слинг стал своеобразным символом фестиваля – горожане семьями приходили поболеть за участниц конкурса «Слингомама Башкортостана-2017». Ношение младенцев с помощью лоскутной перевязи было знакомо человечеству с незапамятных времён. Чем технократичнее становилось общество, тем смелее оно разъединяло мать и новорождённого: сначала для этого придумали пеленание, потом люльки, а там и коляски подоспели. Освобождённая мать могла больше работать. Сегодня счастливое детство для нас – абсолютная ценность. Мы нацелены на то, чтобы кормить грудью как можно дольше, мы являемся экспертами по подгузникам. А технические средства для детей пережили перезагрузку и вернулись в обновлённом виде. Нам, кажется, по вкусу тест-драйв по наматыванию слингошарфа…

Но вот парадокс: мы приблизили к себе детей, а возможность работать тоже не отпускаем, не даём себе времени побыть просто мамами. Куда мы спешим?

– Зачем женщине слинг? – интересуюсь у организаторов конкурса «Слингомама Башкортостана-2017». – Чтобы в придачу к ребёнку она сумки носила?

– Не обязательно. Благодаря слингу женщина в декрете остаётся мобильной: может ездить в общественном транспорте, разговаривать по телефону…

У победительницы конкурса Светланы Резяповой свой взгляд на счастливое материнство:

– У меня четверо детей: старшему сыну 15 лет, дочке полтора года, близнецам – пять месяцев. Я всю жизнь была активной, всегда старалась быть в курсе происходящих событий, участвовала в общественной жизни. Я руковожу строительной организацией и не знаю, что такое сидеть в декрете: помню, через день после того, как нас с дочкой выписали из роддома, мы поехали в Салават подписывать акт выполненных работ… С рождением близнецов у меня появилась проблема: с тремя маленькими детьми неудобно спускаться до машины. На своей страничке в соцсети я увидела репост записи о конкурсе «Слингомама». Я не знала, что такое слинг. Погуглила, через неделю попробовала и поняла, что это приспособление очень облегчает жизнь.

– Где женщине брать силы на то, чтобы быть и хорошей мамой, и добросовестным работником?

– У женщины должен быть хороший муж. У нас с мужем совместный бизнес, муж не только глава семьи и основной добытчик, но и отличный отец: мне не приходится постоянно думать о том, чем накормить детей – он и закупит продукты, и приготовит обед. Спасибо старшему сыну и близким, они тоже очень стараются помочь. Признаться, раньше я думала: когда у меня родится второй ребёнок, как я буду всё успевать? Родился второй, третий, четвёртый… И всё невозможное стало возможным.

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104