Летом – в дневной лагерь

Уважаемые учащиеся и родители!

С 1 по 27 июня в детском экологическом центре будет работать дневной лагерь (с 9 до 14.30) с двухразовым питанием. Обращаться по адресу: ул.К.Маркса, 54; телефон 8-962-52-52-383.

С 1 по 30 июня организуется трудовой лагерь (с 9 до 13 часов) с одноразовым питанием. Обращаться: ул.К.Маркса, 54; телефон 8-917-46-800-49.

В программе – посещение кинотеатра, боулинг-клуба, фитнес-центра, а также масса познавательных экскурсий, развлекательных и спортивных мероприятий, организованных профессионалами.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104