Лучшие инвестиционные практики обсудят на выездной сессии ПМЭФ в Уфе

11 мая 2017 года в Уфе пройдет выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста», организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Агентством стратегических инициатив и Российским экспортным центром.

Ключевая тема дискуссий — привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Участникам сессии предстоит разобраться в существующих глобальных трендах, а также обсудить институты и механизмы поддержки развития промышленности и ее интеграции в международную экономику.

К участию в мероприятии приглашены представители органов власти, руководители бизнес-структур, ведущие российские эксперты в области инвестиций, а также представители общественности и СМИ.

Республика Башкортостан в качестве площадки для проведения выездной сессии организаторами выбрана не случайно. На сегодняшний день регион является одним из инвестиционно привлекательных территорий. В регионе активно проводится работа по совершенствованию инвестиционного законодательства, предоставлению мер государственной поддержки бизнес-сообществу, снижению административных барьеров при ведении предпринимательской деятельности. Об эффективности реализуемых мер в данном направлении свидетельствуют итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ 2015 года, когда Республика Башкортостан заняла 20 место, вдвое улучшив свои позиции.

Петербургский международный экономический форум пройдет 1 – 3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятия Форума будут объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

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