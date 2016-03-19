Мы помним!

Страна отмечает 72 годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Почти три четверти века отделяют нас от тех роковых лет, когда в суровых боях решалась судьба нашей страны. Наши деды и прадеды не щадили жизней ради того, чтобы сегодня мы жили в мире. Мы чтим их память и отдаем дань уважения нашим землякам — участникам войны и труженикам тыла.

Победа и республика

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 700 тысяч бойцов из нашей республики, из них около 300 тысяч погибли. 278 воинам присвоено звание Героя Советского Союза. 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы. Башкортостан, как ни один другой регион, дал фронту шесть стрелковых и четыре кавалерийских дивизии, две стрелковые бригады, 12 отдельных полков, более сотни батальонов.

Республика направила на фронт более 5 тысяч автомобилей, сотни тракторов. Каждый третий танк и пятый самолет заправлялся башкирским топливом.

Символом отваги и беззаветной преданности Родине в годы войны стало имя нашего земляка Александра Матросова, подвиг которого повторил Миннигали Губайдуллин.

Исход войны решался не только в боевых сражениях, но и на заводах, колхозных полях. По данным Управления по делам архивов РБ, почти 2,5 тысячи тружеников тыла республики были награждены орденами и медалями. Более полумиллиона рабочих, колхозников, деятелей науки и культуры поощрены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В годы войны в БАССР эвакуировали около 100 заводов и фабрик, десятки госпиталей, наркоматы нефтяной промышленности, связи, Госконтроля СССР. В Уфе находились Академия наук, союзы писателей, композиторов, несколько вузов.

Память

В республике насчитывается 108 мемориалов «Вечный огонь» и множество памятников героям войны. Почти в каждом населенном пункте республики есть свой обелиск, на котором написаны имена земляков, погибших и вернувшихся с фронта. Такие памятники — дань уважения народному подвигу.

С каждым годом в городах и селах открываются новые бюсты нашим землякам, отдавшим жизнь за Победу. Одним из самых масштабных монументов, открытых за последние несколько лет, стал мемориал Воинской Славы в честь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии и ее командира генерал-майора Минигали Шаймуратова в Кармаскалинском районе. На торжественном открытии в сентябре 2015 года присутствовало руководство Башкортостана, а также министр культуры РФ Владимир Мединский.

Выступая перед кармаскалинцами, Владимир Мединский отметил:

— Хотел бы, чтобы наши с вами дети, глядя на этот памятник, вспоминали подвиг шаймуратовцев. Ведь и после гибели своего командира дивизия называлась «шаймуратовской» и с боевым кличем «шаймуратовцы, вперед!» дошла до Эльбы. Именно в этой дивизии было самое большое количество Героев Советского Союза среди всех дивизий сухопутных войск Красной Армии. Эта дивизия — абсолютный рекордсмен по числу героев.

В городе Салавате одной из главных достопримечательностей стал боевой танк, установленный на мемориальном комплексе «Вечный огонь». Такой подарок салаватцам сделало в 2010 году градообразующее предприятие «Газпром нефтехим Салават». И не случайно, поскольку есть факты, подтверждающие, что каждый третий советский танк в годы войны был заправлен башкирским топливом. Сегодня всем жителям города известна героическая история легендарной «тридцатьчетверки», увековеченной в Салавате. Танк участвовал в боях в Барятинском районе Калужской области. В марте 1942 года попал в окружение и был расстрелян противником, экипаж боевой машины погиб.

Несколько лет назад усилиями неравнодушных граждан в Уфе облагородили памятник партизанке Клавдии Абрамовой, погибшей вместе со своими детьми в Великую Отечественную войну. Монумент водрузили в 1967 году перед входом на уфимскую фабрику имени 8 Марта, где когда-то работала Абрамова. Сейчас здесь расположена миграционная служба, а большую часть здания занимает Красинский рынок. И место стало не самым подходящим для памятника. Похоже, никого не волновало, в честь кого он установлен —монумент пришел в запустение.

Между тем, история военных лет поражает трагизмом. Родилась Клавдия Абрамова в поселке Архангельском и работать начала на уфимской фабрике. Затем училась в Москве. Вышла замуж, уехала в Ставрополье. Там ее и застала война. Эвакуироваться Клавдия Абрамова не пожелала, вместо этого наладила подпольную деятельность. Вместе с другими подпольщиками писала антифашистские листовки, прятала советских солдат, бежавших из плена. По доносу отважную партизанку арестовали. Клавдия Абрамова отказалась сотрудничать с фашистами и была расстреляна вместе со своими малолетними детьми.

В 2013 году трогательную скульптуру матери, обнимающей двух дочерей перед расстрелом, отремонтировали и перенесли на улицу, носящую имя бесстрашной партизанки. Горожане помнят и чтят свою землячку.

Бессмертный полк

Всенародное признание получила удивительная акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы. Ежегодно 9 Мая жители городов и сел единой колонной проносят портреты своих предков, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

— Впервые «Бессмертный полк» прошел 9 мая 2012 года в Томске, — говорит координатор общероссийского штаба «Бессмертный полк» в Уфе Вадим Курилов. — Это была идея местных журналистов, которую поддержали жители города. Тогда портреты ветеранов пронесли более шести тысяч человек. В следующем году акцию подхватили уже 120 населенных пунктов страны, среди которых был и наш Белорецк. В 2014 году к движению присоединилась Уфа и крупные города республики. С 2015 года в акции участвовали уже все города и районы Башкортостана. В этом году торжественное шествие снова охватит весь Башкортостан.

— В прошлом году я и моя семья впервые приняли участие в акции «Бессмертный полк», — рассказывает культурный обозреватель информационного агентства «Башинформ» Лейла Аралбаева. — Я несла портрет маминого отца — Гумера Гильмановича Гильманова. Дедушка был очень умным, авторитетным и глубоко порядочным человеком, всю жизнь учил детей и занимался вопросами краеведения. Перед тем, как принять участие в акции, мы с младшей дочкой еще раз поговорили о Великой Отечественной войне, я рассказала ей, как дедушка долго просился на фронт, его не пускали (в тылу тоже нужны были люди), его назначили председателем колхоза. В 1943 году он все-таки ушел на войну, участвовал в боях, был тяжело ранен. Когда шли по проспекту Октября, светило солнце, звучала музыка. Наверное, в этот момент все думали о том, что солнца, мирного неба над нашими головами, да и самой нашей жизни могло бы не быть, если бы не подвиг наших дедушек. В душе были светлые чувства единения и гордости за наших ветеранов и всю нашу большую страну.

Большим событием стало участие в акции «Бессмертный полк» для уфимки Светланы Панасенко:

— Мы вместе с братом по очереди несли портрет нашего отца Соколова Алексея Петровича, воевавшего на Воронежском фронте. На его счету несколько боевых вылетов. В 1943 году он громил фашистов на штурмовике «Ил-2». Его всегда выручала хорошая летная военная подготовка. Моя мама Соколова Татьяна Николаевна тоже внесла свой вклад в Победу. Работала медсестрой в госпитале Саратова. Однажды она сдала 300 граммов крови и спасла жизнь бойцу. Мое участие в «Бессмертном полку» — это дань уважения моим родителям и всем, кто отдал жизнь за Родину. Когда я шла в этой колонне, ощущала сопричастность. Всех нас, участников шествия, объединял единый порыв, обуревало чувство гордости за нашу

великую Родину.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 13 апреля 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104