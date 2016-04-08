На субботник – с …баяном

Артисты Стерлитамакской филармонии очистили берег реки

Пожалуй, ни один субботник в городе не проходил так весело и задорно. Объяснение простое – коллектив Стерлитамакской филармонии организовал экологическую акцию. «Мы сегодня не танцуем и не поём – убираем город, в котором живём» – такой транспарант развернули на берегу реки Стерли, где высадился настоящий культурный десант.

Артистов, которых привыкли видеть на сцене в костюмах и гриме, сразу и не узнать: в курточках и джинсах, с граблями в руках, они ловко сгребали мусор, складывали его в мешки. Конечно, не обошлось без «аккомпанемента»: музыканты оркестра русских народных инструментов захватили с собой баян и дружно распевали «Катюшу», Любовь Улитина даже спела тематические частушки.

– Мы решили принести красоту не только своим творчеством, но и работой по благоустройству, – говорит руководитель филармонии Лира Файзуллина. – Надеемся, инициативу поддержат другие филармонии и театры.

Заслуженная артистка Республики Башкортостан Елена Калинина добавляет, что в этом году они показали на сцене несколько программ на тему экологии, а сегодня очищают от мусора берег любимой реки, чтобы родной город был чистым и красивым.

Не менее известный её коллега, заслуженный артист РБ Гафуан Файзуллин шутливо отмахнулся: «Работать надо, а не интервью давать!». И всё же ответил, что им, артистам, взять в руки грабли и лопаты не зазорно – большинство выросли в сельских районах республики, с детства привыкли к физическому труду.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104