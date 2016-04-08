Нам – сто!
Нам СТО. И мы СТОим на страже
Тех, кто газете верный друг.
Вам всё про город наш расскажем:
Про то, где провести досуг,
Про спорт и рыночные цены,
Погоду, новости, кино,
Премьеры в храмах Мельпомены
И про минувшее давно.
Наш СТОйкий дух ковало время –
Разруха, войны и заСТОй.
Газетчиков лихое племя
Усвоило секрет проСТОй:
Не пасовать перед СТОлицей,
Быть ярче, круче во СТО крат!
Подписчиков родные лица
На нас воСТОрженно глядят.
Мы этого, поверьте, СТОим
И никого не подведём:
Мы в будущее мост построим
И с вами по нему пройдём.
Нам СТО. Мы не СТОим на месте.
И в этот день, и в этот час
Вы проСТО будьте с нами вместе –
Любите нас! Читайте нас!
Марина ВОРОНОВА
КОЛЛАЖ АЛЛЫ КАЗАКОВОЙ
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (29 мая 2017). Рубрика: Крупным планом, Культура, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.