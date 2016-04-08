Нам – сто!

Нам СТО. И мы СТОим на страже

Тех, кто газете верный друг.

Вам всё про город наш расскажем:

Про то, где провести досуг,

Про спорт и рыночные цены,

Погоду, новости, кино,

Премьеры в храмах Мельпомены

И про минувшее давно.

Наш СТОйкий дух ковало время –

Разруха, войны и заСТОй.

Газетчиков лихое племя

Усвоило секрет проСТОй:

Не пасовать перед СТОлицей,

Быть ярче, круче во СТО крат!

Подписчиков родные лица

На нас воСТОрженно глядят.

Мы этого, поверьте, СТОим

И никого не подведём:

Мы в будущее мост построим

И с вами по нему пройдём.

Нам СТО. Мы не СТОим на месте.

И в этот день, и в этот час

Вы проСТО будьте с нами вместе –

Любите нас! Читайте нас!

Марина ВОРОНОВА

КОЛЛАЖ АЛЛЫ КАЗАКОВОЙ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104