Напоминание о представлении отчётности
В соответствии с ч.7 ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (в ред. от 30.12.2015 г.) «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты (физические лица и индивидуальные предприниматели) представляют в налоговые органы по месту своего учёта отчёты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ.
Отчёт представляется ежегодно до 1 июня года, следующего за отчётным годом, в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика, или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, или представляется на бумажном носителе непосредственно физическим лицом, либо представителем физического лица.
В случае нарушения порядка представления отчётов и срока представления отчётов предусмотрена административная ответственность по ст.15.25 КоАП РФ.
Межрайонная ИФНС России № 3 по РБ