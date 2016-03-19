Нашли потерявшихся туристов

Сотрудники МЧС и аварийно-спасательной службы Башкирии помогли группе местных жителей, которым сильно не повезло во время сплава.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 туристов отправились на катамаранах по реке Урюк в сторону Нугушского водохранилища. В какой-то момент группа застряла на одном из сложных участков, и справиться с бедой молодые люди не смогли. За помощью туристы обратились к спасателям.

На место тут же выдвинулись силы МЧС в составе 12 человек и двух единиц техники (беспилотника и катера на воздушной подушке). Туристов нашли в километре от турбазы «Хутор Генерала».

«Комсомольская правда»

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