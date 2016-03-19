Неделя здоровья

21 апреля в сквере имени маршала Георгия Константиновича Жукова прошёл массовый пробег детей, подростков, педагогов и родителей, организованный отделом образования администрации городского округа, местным отделением политической партии «Единая Россия», городским центром внешкольной работы «Надежда».

В программу пробега в честь Недели здоровья входили разминка, флешмоб, подвижные игры и сам забег по аллеям сквера, в котором участвовали известные в Стерлитамаке спортсмены.

В номинации «Самый активный клуб» победила команда детско-подросткового клуба «Юность» (руководитель С.А.Мельников), в номинации «Самый спортивный клуб» лучшей признана команда детско-подросткового клуба «Юный романтик» (Ю.В.Ющенко), в номинации «Самый дружный клуб» первой стала команда детско-подросткового клуба «Бригантина» (Е.В.Зубкова). А в конкурсе тематических плакатов «За здоровый образ жизни» отмечены призами работы воспитанников детско-подростковых клубов «Причал» (педагог Л.В.Денисова), «Буревестник» (Т.В.Иванова), «Бригантина» (Е.В.Зубкова).

Участники соревнований награждены памятными призами от местного отделения партии «Единая Россия» и, конечно же, получили весенний заряд энергии, массу положительных эмоций, хорошее настроение!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104