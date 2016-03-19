Ночное ДТП

В Стерлитамаке на улице Радищева 29-летний мужчина за рулём ВАЗ-2115 сбил семиклассника. Предположительно мальчик шёл по краю проезжей части. С травмами его увезли в больницу.

«Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие в организме алкоголя. Инспекторы ГИБДД составили административный протокол», – сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции. Ему грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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