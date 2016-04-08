Нужно использовать все возможности финансирования

Обсудили исполнение бюджета, успехи и перспективы города

На восьмом заседании Совета ГО город Стерлитамак четвёртого созыва обсуждался вопрос исполнения городского бюджета за 2016 год. Вёл заседание заместитель председателя Совета ГО Владимир Ануфриев. С основным докладом выступила заместитель главы администрации ГО – начальник финансового управления администрации городского округа Гульнара Валиева, сообщившая, что в 2016 году в бюджет городского округа поступил 1 млрд 879 млн рублей налоговых и неналоговых доходов. Это на 120 млн рублей, или на 6 процентов меньше, чем в 2015 году, по причине оспаривания кадастровой стоимости земли, что отразилось на снижении арендных платежей и земельного налога.

При снижении по показателям, которые являются основными при оценке исполнения доходной части бюджетов муниципальных образований на республиканском уровне, плановые назначения исполнены.

По объёму налоговых и неналоговых доходов бюджета среди городских округов Стерлитамак занимает второе место в республике, по доходам бюджета (без учёта безвозмездных поступлений) на душу населения – пятое место.

Несмотря на падение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, отдельные источники обеспечили рост по сравнению с 2015 годом (по налогу на доходы физических лиц поступило 487 млн рублей с ростом в 26 млн рублей, или 5,6 процента).

Наибольшие поступления налога на доходы физических лиц обеспечили лечебные, учебные и дошкольные учреждения (17 проц.), АО «Башкирская содовая компания» (16 проц.), АО «Тандер» (3 проц.), АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (2,5 проц.), «Синтез-Каучук» (2 проц.).

По прогнозам, нелёгкой будет финансово-экономическая ситуация в городе и в нынешнем году. Многое, в частности, будет зависеть от мировых цен на нефть. Поэтому необходимо использовать все имеющиеся возможности финансирования, в том числе по программе поддержки местных инициатив – когда горожане тоже финансируют проекты, например, благоустройство дворов, внося при этом минимальную плату (в этом году поданы заявки по 22 проектам, которые сейчас рассматриваются, в будущем таких заявок, вероятно, будет больше).

После выступления содокладчиков отчёт об исполнении городского бюджета был утверждён.

Глава администрации ГО Владимир Куликов, обращаясь к депутатам и приглашённым, отметил, что Стерлитамак поддерживает статус одного из самых благоустроенных городов – в апреле в Совете Федерации состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». Дипломы вручала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Стерлитамак занял второе место среди городов с населением более 100 тысяч человек. Владимир Куликов подчеркнул, что наш город на протяжении многих лет находится в тройке лидеров – дважды он признавался «золотым» городом и вот уже четырежды – «серебряным». В День местного самоуправления подводились итоги регионального конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан». Глава республики Рустэм Хамитов отметил наш город дипломом за третье место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами».

Совет городского округа занял второе место на Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт» в номинации «Лучший сайт представительного органа».

Также глава администрации сообщил, что на днях подведены итоги ежегодного республиканского конкурса «Лучший многоквартирный дом». Среди победителей – два стерлитамакских дома: № 28 по ул.Суханова и № 116 по ул.Артёма. Им будут вручены денежные премии в размере 100 тысяч рублей. Эти деньги жильцы направят на содержание своих домов.

Владимир Куликов напомнил, что 2017-й объявлен Годом экологии в России. И уже в июне начнутся работы по расчистке и углублению дна реки Стерли. Проект разрабатывался специализированной организацией. Задача – во время ежегодного половодья избежать подтопления частных домовладений, которые расположены вдоль реки.

В прошлом году установлен поклонный крест на месте будущего строительства собора Казанской Божией Матери. На территории храмового комплекса уже ведётся строительство церкви в честь Иоанна Крестителя. Недавно к нам в город приезжал митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон, он освятил закладной камень в основании храма.

В этом году планируется установить часовню в парке им.Кирова на месте разрушенного в 1937 году Казанского собора.

В День пожарной охраны состоялось открытие новой пожарной части в Юго-западном микрорайоне. В.И.Куликов отметил, что это депо было крайне необходимо, поскольку в микрорайоне сконцентрировано большое количество многоэтажных домов и социальных объектов.

При этом Стерлитамак продолжает активно застраиваться именно в западном направлении.

Для удобства горожан в здании детской поликлиники № 4 недавно открыта подстанция «Скорой помощи». Это позволило улучшить транспортную доступность, значительно сократить путь к пациентам. Теперь «скорым» не придётся ехать через весь город и стоять в пробках.

Отремонтирован корпус городской детской больницы. Первоначально вопрос о её капитальном ремонте подняли депутаты городского Совета. Глава администрации добавил, что на очереди – ремонт второго корпуса.

Близится к завершению строительство современной электроподстанции «Спартак». На данный момент дома, которые находятся в западной части Стерлитамака, подключены к электроснабжению за счёт других городских подстанций, и они очень сильно загружены. Поэтому необходимы дополнительные мощности по электроэнергии.

Продолжается реконструкция пешеходной зоны в исторической части Стерлитамака.

«В День города, 27 мая, мы откроем Аллею звёзд возле русского драматического театра, – сказал Владимир Куликов. – В этот день запланировано множество праздничных мероприятий. Состоится традиционная «Майская прогулка», пройдёт II Стерлитамакский открытый полумарафон, будет работать «Город мастеров», на сценах возле театрально-концертного объединения и Городского дворца культуры состоятся выступления лучших творческих коллективов Стерлитамака. Вечером перед горожанами выступят специально приглашённые гости: популярный татарский исполнитель Ришат Тухватуллин, группы «Рок-острова», «Винтаж» и «Градусы». Завершится праздник ярким фейерверком».

Важной и приятной частью заседания стало награждение. Владимир Куликов вручил известному учёному Марсу Гильметдиновичу Хамидуллину знак «За заслуги перед городом Стерлитамаком». Также глава администрации вручил цветы всем членам Молодёжного совета 4 созыва – организаторам и участникам многочисленных акций («Бессмертный полк», «Посади дерево» и др.) и генеральному директору ЗАО «Общепит» Тамерлану Дзобаеву в честь дня его рождения.

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