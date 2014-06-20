О движении пассажирского транспорта
В связи с генеральной репетицией парада Победы будет закрыто движение транспорта 5 мая с 19 до 21 часа по пр.Ленина – на участке от остановки общественного транспорта «Гостиница «Ашкадар» до Дворца бракосочетания.
В связи с парадом Победы будет закрыто движение транспорта 9 мая с 7 до 14 часов по пр.Ленина – на участке от ул.Волочаевской до кольца возле мемориального комплекса «Вечный огонь»; ул.Худайбердина – на участке от ул.Элеваторной до ул.Курчатова; пр.Октября – на участке от кольца возле мемориального комплекса «Вечный огонь» до ул.Курчатова; ул.И.Насыри – от пр.Октября до угла дома № 1 по ул.И.Насыри.
Во время спортивной эстафеты будет закрыто движение всех видов транспорта с 11.30 до 14 часов по пр.Ленина – на участке от ул.Геологической до кольца возле мемориального комплекса «Вечный огонь».
Отдел промышленности, транспорта и связи
Движение транспорта МУП «СТУ» 5 мая
Маршрут № 1: «К.рынок – почта – троллейбусное депо – кольцо «Сода» – кольцо «СК» и в обратном направлении;
маршрут № 2: «К.рынок – Дом быта – железнодорожный вокзал – троллейбусное депо – кольцо «Сода» – кольцо «СК» – кольцо «Сода» – троллейбусное депо – русский драмтеатр – к.рынок»;
маршрут № 3: «К.рынок – почта – троллейбусное депо – кольцо «Сода» – кольцо «СК» – Первомайск» и в обратном направлении;
маршруты №№ 5 и 6 – без изменений;
маршруты №№ 7, 8: «Б.городок – пр.Октября – железнодорожный вокзал – троллейбусное депо – бариевое производство – кольцо «Сода» – троллейбусное депо – железнодорожный вокзал – пр.Октября – больничный городок»;
маршруты №№13, 14: «ВТС – к.рынок – Дом быта – пр.Октября – автовокзал – 27-я столовая – кольцо «СК» и в обратном направлении;
маршрут № 16: «Б.городок – ул.Коммунистическая – автовокзал – 27-я столовая – Первомайск – 27-я столовая – автовокзал – ул.Артёма – больничный городок»;
маршруты №№ 17 и 40 – без изменений;
маршрут № 41: «Ул.К.Муратова – ул.Артёма – автовокзал – Дом радио – ул.Дружбы – ул.Нахимова – парк имени Гагарина – СК – «Сода» – ул.Лесная – хлебокомбинат – ул.Кочетова – «Сода» – СК – ул.Дружбы – автовокзал – ул.Артёма – ул.К.Муратова»;
маршрут № 43 – без изменений.
Движение транспорта МУП «СТУ» 9 мая
Троллейбусные маршруты №№ 1, 2 возобновятся после окончания праздничных мероприятий по пр.Ленина.
Маршрут № 3: «К.рынок – почта – троллейбусное депо – кольцо «Сода» – кольцо «СК» – Первомайск» и в обратном направлении;
маршрут № 5: «К.рынок – Дом быта – железнодорожный вокзал – почта – к.рынок»;
маршрут № 6: «Б.городок – 27-я столовая – кольцо «Сода» – к.рынок – ВТС – к.рынок – Дом быта – железнодорожный вокзал – троллейбусное депо – кольцо «Сода» – кольцо «СК» – 27-я столовая – автовокзал – больничный городок»;
маршрут № 7: «Б.городок – автовокзал – кольцо «СК» – кольцо «Сода» – троллейбусное депо – железнодорожный вокзал – троллейбусное депо – бариевое производство – кольцо «Сода» – кольцо «СК» – автовокзал – больничный городок»;
маршрут № 8: «Б.городок – автовокзал – кольцо «СК» – кольцо «Сода» – бариевое производство – кольцо «Сода» – троллейбусное депо – железнодорожный вокзал – троллейбусное депо – кольцо «Сода» – кольцо «СК» – автовокзал – больничный городок»;
троллейбусные маршруты №№ 13 и 14 возобновятся после окончания праздничных мероприятий по пр.Октября.
Маршрут № 16: «Первомайск – 27-я столовая – автовокзал – ул.Артёма – больничный городок – ул.Коммунистическая – автовокзал – 27-я столовая – Первомайск»;
маршрут № 17: «ВТС – к.рынок – сквер – кольцо «Сода» – 27-я столовая – автовокзал – больничный городок – ул.Артёма – 27-я столовая – кольцо «Сода» – к.рынок – ВТС»;
маршрут № 40: «К.рынок – ул.23 Мая – Михайловка – мясокомбинат – больничный городок – ул.Артёма – санаторий «Нур» – автовокзал – ул.Худайбердина – ул.Курчатова – вдоль ДК СК – до ул.Элеваторной – остановка «Фабри» – Дом быта – к.рынок»;
маршрут № 41: «Ул.К.Муратова – ул.Артёма – автовокзал – Дом радио – ул.Дружбы – ул.Нахимова – парк имени Гагарина – СК – «Сода» – ул.Лесная – хлебокомбинат – ул.Кочетова – «Сода» – СК – ул.Дружбы – автовокзал – ул.Артёма – ул.К.Муратова»;
маршрут № 43: «Загородный – «Сельхозхимия» – ул.Артёма – автовокзал – ул.Худайбердина – ул.Курчатова – вдоль ДК СК – до ул.Элеваторной – остановка «Фабри» – железнодорожный вокзал – хлебокомбинат – «Сода» и обратно.
Движение транспорта МУП «СТУ» во время легкоатлетической эстафеты
Маршрут № 1: «К.рынок – почта – троллейбусное депо – кольцо «Сода» – кольцо «СК» и в обратном направлении;
маршрут № 2: «К.рынок – Дом быта – железнодорожный вокзал – троллейбусное депо – кольцо «Сода» – кольцо «СК» – кольцо «Сода» – троллейбусное депо – русский драмтеатр – к.рынок»;
маршрут № 3: «К.рынок – почта – троллейбусное депо – кольцо «Сода» – кольцо «СК» – Первомайск» и в обратном направлении;
маршруты №№ 5 и 6 – без изменений;
маршруты №№ 7 и 8: «Б.городок – пр.Октября – железнодорожный вокзал – троллейбусное депо – бариевое производство – кольцо «Сода» – троллейбусное депо – железнодорожный вокзал – пр.Октября – больничный городок»;
маршруты №№ 13, 14: «ВТС – к.рынок – Дом быта – пр.Октября – автовокзал – 27-я столовая – кольцо «СК» и в обратном направлении;
маршрут № 16: «Б.городок – ул.Коммунистическая – автовокзал – 27-я столовая – Первомайск – 27-я столовая – автовокзал – ул.Артёма – больничный городок»;
маршруты №№ 17 и 40 – без изменений;
маршрут № 41: «Ул.К.Муратова – ул.Артёма – автовокзал – Дом радио – по улице Дружбы – пр.Ленина – парк имени Гагарина – СК – «Сода» – ул.Лесная – хлебокомбинат – ул.Кочетова – «Сода» – СК – ул.Дружбы – автовокзал – ул.Артёма – ул.К.Муратова»;
маршрут № 43 – без изменений.