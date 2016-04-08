О льготах по транспортному налогу

Уважаемые плательщики транспортного налога! Физические лица, владеющие транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированными в реестре транспортных средств системы взимания платы («Платон»), имеют право на льготу по транспортному налогу. Данная льгота может предоставляться двумя способами:

1) в виде полного освобождения от уплаты налога, если внесённая плата в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования этим транспортом, превышает или равна сумме налога за данный налоговый период;

2) в виде налогового вычета, уменьшающего налог на сумму внесённой платы.

Чтобы воспользоваться льготой, физлицу необходимо выбрать вариант льготы и представить в налоговый орган соответствующее заявление и документы, подтверждающие право на льготу (п.3 ст.361.1 НК РФ). Заявление о налоговой льготе можно представить в налоговый орган через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или при личном визите в налоговую инспекцию.

Освобождаются от налогообложения физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, если сумма платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

Если сумма исчисленного налога в отношении транспортного средства, имеющего разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре, превышает сумму платы, уплаченную в отношении такого транспортного средства в данном налоговом периоде, налоговая льгота предоставляется в размере суммы платы путём уменьшения суммы налога на сумму платы.

Дополнительную информацию можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104