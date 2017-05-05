Опыт выживания
Троллейбусы и трамваи не сдаются
Работа городского пассажирского транспорта в немалой степени определяет уровень комфорта нашей жизни. От того, насколько вы оперативно и удобно доберётесь из одной части города в другую, зависят настроение, трудовой энтузиазм и даже заработок.
С начала 60-х годов XX столетия главным общественным транспортом в Стерлитамаке был троллейбус. Однако в новом веке позиции электротранспорта по всей России несколько пошатнулись. Как развивать трамвайную и троллейбусную сети в городах, недавно обсуждали на конференции в Стерлитамакском троллейбусном управлении.
За круглым столом собрались руководители городского электротранспорта из Уфы, Салавата, Ижевска и нашего города. Начальник МУП «СТУ» Александр Матвеев призвал коллег к непринуждённому общению и обмену опытом.
– Нынешняя ситуация требует сплочённости, генерации новых идей и предложений, – подчеркнул Матвеев. – Поэтому на базе СТУ мы организовали конференцию для представителей родственных предприятий из других городов России. Надеюсь, эта встреча будет по-настоящему полезной.
Генеральный директор «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов из г.Ижевска заметил, что обмен опытом взаимовыгоден всем участникам.
Хозяева представили статистические данные: в МУП «СТУ» сегодня работают 838 человек. На линию в будни выходят 97 троллейбусов и 73 – в выходные дни. Первый троллейбус покидает депо в половине шестого утра, возвращается в час двадцать ночи.
О выполненных мероприятиях и планах по выходу из кризиса рассказала заместитель начальника МУП «СТУ» по экономике и финансам Наталья Квашнина. До 2009 года пассажиров в городе обслуживали троллейбусное управление и ГУП «Башавтотранс», причём доля СТУ составляла 80 процентов. Затем на рынке пассажироперевозок возникли маршрутки. Их становилось всё больше и больше. В результате по итогам прошлого года троллейбусы перевезли 32 процента пассажиров. За эти годы в два раза снизилась наполняемость троллейбусов.
– Доходы предприятия падали, необходимы были срочные меры, – сообщила Наталья Квашнина. – В 2014 году мы организовали первую стратегическую сессию развития (всего их было три – авт.), проанализировали наши доходы и расходы. Подняли тариф до 14 рублей – начался резкий откат пассажиропотока, и мы снизили цену до 12 рублей. Зато перевод на аутсортинг транспортных услуг и клининговой службы сэкономили 5 процентов бюджета предприятия. Сдача в аренду кафе и столовой принесла 1,5 млн рублей прибыли, хотя раньше общепит приносил нам убытки.
По словам спикера, в условиях сокращения источников дохода и дотаций от муниципалитета стоял вопрос о выживании МУП «СТУ». С этой целью были закуплены новые «Газели», курсирующие по городским маршрутам. Не игнорируются и современные технологии, позволяющие оплачивать проезд банковской картой, – их собираются внедрить в ближайшее время.
Проблемы нехватки средств актуальны для большинства муниципальных предприятий электротранспорта. Руководитель «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов рассказал журналистам об особенностях перевозки граждан в Ижевске.
– Электротранспорт в России испытывает серьёзные трудности, – подтвердил Андрей Батов. – Мы ищем возможности, которые позволят нам стать более независимыми. Наше предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием трамваев и троллейбусов. Ежедневно на улицы Ижевска выходят 154 троллейбуса и 127 трамваев. Цена одной поездки – 20 рублей. С проездным билетом ездить дешевле. Для школьников и студентов предусмотрены существенные скидки. Пенсионерам 40 поездок в месяц оплачивает городской бюджет. Недавно мы запустили тариф «Таймер». Купив билет по базовой стоимости и доехав до одной точки, вы можете в течение 25 минут бесплатно пересесть на следующий трамвай или троллейбус. Конкурируем мы в основном с автобусами «ИПОПАТ» и таксистами. В своё время маршрутки в Ижевске не прижились, чему мы крайне рады.
– Как вы оказались на этой конференции?
– В марте на Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта я встретился с Александром Николаевичем Матвеевым. Он рассказал мне о действиях СТУ по укреплению своих позиций. После этого разговора я приехал в Стерлитамак и увидел всё своими глазами. Руководители электротранспортных организаций находятся в постоянном контакте, перенимают опыт, учитывая, разумеется, специфику региона. Мы все ищем финансовый баланс, хотя есть чёткое понимание, что без целевых госпрограмм нельзя сдвинуть вопрос в сторону усиления позиций электротранспорта. В Европе эксперты давно признали: муниципальный транспорт не может быть доходным. У него другие цели. Это социальная функция, нуждающаяся в субсидировании.
– Может быть, помогли бы изменения в законодательстве?
– Одним росчерком пера данную проблему не решить. Нужен кропотливый труд с полной самоотдачей. Есть интересные проекты в Екатеринбурге, Краснодаре. В Стерлитамаке ведётся большая работа по многим направлениям для выравнивания ситуации. Хочется узнать об этой работе конкретнее. Стерлитамак мне понравился. Несмотря на позднюю весну, здесь уже убирается мусор, очищаются скверы и парки. Очевидно, что жители любят свой город.
Н.ВАВИЛОВ
а всего то – сделать проезд 10р. И народ опять вернется в эти классные транспортные средства, и меньше будут ездить в этих душегубках маленьких. Но нет, кто то от жадности ни как не помрет
У меня еще более радикальное предложение – сделать проезд опять бесплатным для всех. В статье прозвучала мысль: «В Европе эксперты давно признали: муниципальный транспорт не может быть доходным. У него другие цели. Это социальная функция, нуждающаяся в субсидировании».
Городскому бюджету придется опять дотировать троллейбусников, но уже в меньшем размере, чем это было когда-то. Меры по «оптимизации» следующие. Поскольку плата за проезд не взимается, не нужны: кондукторы, контроллеры, кассиры, охранники, техники по обслуживанию валидаторов и прочих электронных приборов учета. Их – под сокращение. Количество машин на линиях (и, соответственно, водителей в штате) – уменьшить, но при этом довести до пассажиров расписание их движения. Чтобы каждый мог распланировать свое передвижение по городу и не ожидал, замерзая или изнывая от жары, по полчаса на остановках. Я не думаю, что троллейбусы будут переполняться. Причина тому – людские предрассудки. Как известно, лучше всего в дорогих часах и автомобилях разбираются именно те, кто не может их купить. Именно поэтому троллейбус будет ассоциироваться как транспорт для, скажем так, небогатых персон, и пользоваться им будут, в основном, пенсионеры, дети младшего школьного возраста и люди, лишенные предрассудков и влияния чужого мнения.
В троллейбусе может звучать голосовая реклама, как на рынках. Поскольку слушатели не самые платежоспособные, то и реклама может быть специфичной: различных чудодейственных снадобий от всех болезней, акций в продуктовых магазинах и т.д. То есть рекламодатель найдется.
Считаю, что мое предложение устроит всех участников рынка. А при 10 рублевой стоимости проезда будет конкуренция между троллейбусом и маршруткой, а этого, кроме пассажиров, не захочет никто. Видели в телепередачах типа «Криминальная хроника» как у них там происходит «конкурентная борьба»? Со стрельбой и трупами. Только не подумайте, что я волнуюсь о судьбе господина Матвеева. Как раз наоборот.