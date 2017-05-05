Опыт выживания

Троллейбусы и трамваи не сдаются

Работа городского пассажирского транспорта в немалой степени определяет уровень комфорта нашей жизни. От того, насколько вы оперативно и удобно доберётесь из одной части города в другую, зависят настроение, трудовой энтузиазм и даже заработок.

С начала 60-х годов XX столетия главным общественным транспортом в Стерлитамаке был троллейбус. Однако в новом веке позиции электротранспорта по всей России несколько пошатнулись. Как развивать трамвайную и троллейбусную сети в городах, недавно обсуждали на конференции в Стерлитамакском троллейбусном управлении.

За круглым столом собрались руководители городского электротранспорта из Уфы, Салавата, Ижевска и нашего города. Начальник МУП «СТУ» Александр Матвеев призвал коллег к непринуждённому общению и обмену опытом.

– Нынешняя ситуация требует сплочённости, генерации новых идей и предложений, – подчеркнул Матвеев. – Поэтому на базе СТУ мы организовали конференцию для представителей родственных предприятий из других городов России. Надеюсь, эта встреча будет по-настоящему полезной.

Генеральный директор «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов из г.Ижевска заметил, что обмен опытом взаимовыгоден всем участникам.

Хозяева представили статистические данные: в МУП «СТУ» сегодня работают 838 человек. На линию в будни выходят 97 троллейбусов и 73 – в выходные дни. Первый троллейбус покидает депо в половине шестого утра, возвращается в час двадцать ночи.

О выполненных мероприятиях и планах по выходу из кризиса рассказала заместитель начальника МУП «СТУ» по экономике и финансам Наталья Квашнина. До 2009 года пассажиров в городе обслуживали троллейбусное управление и ГУП «Башавтотранс», причём доля СТУ составляла 80 процентов. Затем на рынке пассажироперевозок возникли маршрутки. Их становилось всё больше и больше. В результате по итогам прошлого года троллейбусы перевезли 32 процента пассажиров. За эти годы в два раза снизилась наполняемость троллейбусов.

– Доходы предприятия падали, необходимы были срочные меры, – сообщила Наталья Квашнина. – В 2014 году мы организовали первую стратегическую сессию развития (всего их было три – авт.), проанализировали наши доходы и расходы. Подняли тариф до 14 рублей – начался резкий откат пассажиропотока, и мы снизили цену до 12 рублей. Зато перевод на аутсортинг транспортных услуг и клининговой службы сэкономили 5 процентов бюджета предприятия. Сдача в аренду кафе и столовой принесла 1,5 млн рублей прибыли, хотя раньше общепит приносил нам убытки.

По словам спикера, в условиях сокращения источников дохода и дотаций от муниципалитета стоял вопрос о выживании МУП «СТУ». С этой целью были закуплены новые «Газели», курсирующие по городским маршрутам. Не игнорируются и современные технологии, позволяющие оплачивать проезд банковской картой, – их собираются внедрить в ближайшее время.

Проблемы нехватки средств актуальны для большинства муниципальных предприятий электротранспорта. Руководитель «ИжГорЭлектроТранс» Андрей Батов рассказал журналистам об особенностях перевозки граждан в Ижевске.

– Электротранспорт в России испытывает серьёзные трудности, – подтвердил Андрей Батов. – Мы ищем возможности, которые позволят нам стать более независимыми. Наше предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием трамваев и троллейбусов. Ежедневно на улицы Ижевска выходят 154 троллейбуса и 127 трамваев. Цена одной поездки – 20 рублей. С проездным билетом ездить дешевле. Для школьников и студентов предусмотрены существенные скидки. Пенсионерам 40 поездок в месяц оплачивает городской бюджет. Недавно мы запустили тариф «Таймер». Купив билет по базовой стоимости и доехав до одной точки, вы можете в течение 25 минут бесплатно пересесть на следующий трамвай или троллейбус. Конкурируем мы в основном с автобусами «ИПОПАТ» и таксистами. В своё время маршрутки в Ижевске не прижились, чему мы крайне рады.

– Как вы оказались на этой конференции?

– В марте на Международной ассоциации предприятий городского электротранспорта я встретился с Александром Николаевичем Матвеевым. Он рассказал мне о действиях СТУ по укреплению своих позиций. После этого разговора я приехал в Стерлитамак и увидел всё своими глазами. Руководители электротранспортных организаций находятся в постоянном контакте, перенимают опыт, учитывая, разумеется, специфику региона. Мы все ищем финансовый баланс, хотя есть чёткое понимание, что без целевых госпрограмм нельзя сдвинуть вопрос в сторону усиления позиций электротранспорта. В Европе эксперты давно признали: муниципальный транспорт не может быть доходным. У него другие цели. Это социальная функция, нуждающаяся в субсидировании.

– Может быть, помогли бы изменения в законодательстве?

– Одним росчерком пера данную проблему не решить. Нужен кропотливый труд с полной самоотдачей. Есть интересные проекты в Екатеринбурге, Краснодаре. В Стерлитамаке ведётся большая работа по многим направлениям для выравнивания ситуации. Хочется узнать об этой работе конкретнее. Стерлитамак мне понравился. Несмотря на позднюю весну, здесь уже убирается мусор, очищаются скверы и парки. Очевидно, что жители любят свой город.

Н.ВАВИЛОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104