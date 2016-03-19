«Орлан»: поражения и победы

Во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» прошли игры Всероссийского турнира по хоккею с шайбой на призы ПАО «Газпром» для команд, составленных из хоккеистов 2005 года рождения.

Основное время своего первого матча с командой «Металлург» из Верхней Пышмы наш «Орлан-2005» закончил вничью: счёт открыл Ильдар Хасанов, но гости сумели забросить ответную шайбу. А вот в серии послематчевых буллитов удачливее оказались ребята из «Металлурга». Такая осечка, конечно, сказалась на настроении воспитанников Ильдара Фархиева, которым предстояло встречаться с соперниками, сыгравшими в этом сезоне в первенстве России.

Второй матч «Орлан-2005» проиграл челябинской команде «Метеор-Сигнал» со счётом 1:3, затем уступил хоккеистам оренбургской команды «Сарматы» – 1:4. Выиграл у наших ребят и уфимский «Салават Юлаев» – 5:1. У «Орлана» шайбы престижа забивали Рустем Хисматуллин, Константин Фёдоров и Динияр Кильмухаметов.

В последний игровой день турнира стерлитамакские хоккеисты изо всех сил старались выиграть у салаватской команды «Юрматы-СКА»; они первыми открыли счёт – отличился Рамиль Вакилов, однако более опытные салаватцы смогли забросить дважды и выиграли 2:1, став победителями турнира. В призёрах – оренбуржцы и уфимцы.

Специальными призами были отмечены вратарь челябинцев Спартак Смирнов, защитник уфимцев Данил Гареев, нападающий салаватцев Артур Фаизов, бомбардир команды «Сарматы» Андрей Заикин. Получил приз и лучший игрок «Орлана-2005», ученик школы № 33 Константин Фёдоров. Местное отделение ВПП «Единая Россия» учредило приз «За чистую и честную игру», получил его ученик школы № 32 Алмаз Яхин.

Болельщики, несмотря на неудачу, горячо приветствовали команду Ильдара Фархиева. Опыт игры с сильными соперниками пойдёт команде на пользу.

Кстати, на Всероссийском турнире на призы Вячеслава Старшинова в Салавате удачнее сыграла стерлитамакская команда «Орлан-2007» (тренер Виталий Плешков). Орлановцы разгромили команды хозяев – «Юрматы-2008» со счётом 11:3, «Юрматы-2007» со счётом 10:2; у соперников из уфимской школы имени Азаматова выиграли – 9:4, лениногорский «Нефтяник» обыграли со счётом 7:1, в острейшей борьбе победили команду «Эксперимент» из Свердловской области – 5:4. Воспитанники Виталия Плешкова заняли первое место. Специальный приз лучшего бомбардира завоевал ученик школы № 32 Данис Бакиров.

С.ГАФАРОВ

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