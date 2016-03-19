От любви до ненависти

Жительница Стерлитамака признана виновной в покушении на убийство.

Установлено, что 7 декабря 2016 года 39-летняя женщина употребляла спиртное у себя дома вместе с сожителем. В ходе возникшей ссоры она решила убить мужчину. Затем скрылась с места происшествия.

В квартире, кроме всего прочего, произошёл пожар, повредивший имущество собственницы. Возгорание было потушено жильцами дома.

Обвиняемая признала вину в совершении преступления, пояснив, что сознательно пошла на убийство, так как 35-летний сожитель злоупотреблял алкоголем и избивал её.

Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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