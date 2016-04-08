Отдыхаем c позитивом
Как провести летний отпуск с пользой
Наступает пора каникул, отпусков, активного отдыха на природе. И чтобы провести эти дни наиболее полноценно, без неприятных последствий, не лишним будет напомнить о правилах безопасности — не только за городом, но и на улице и дома.
Вода
Чтобы с комфортом отдохнуть у воды и вдоволь накупаться, нужно, во-первых, выбрать водоем, пригодный для купания. Если это пляж — то специально оборудованный, желательно с песчаным берегом. Находясь за городом, обратите внимание на воду в реке или озере — она должна быть чистой, прозрачной и не цветущей. И, во-вторых, купайтесь в трезвом виде, предварительно проверив дно. Рассчитывайте свои силы, не заплывайте слишком далеко.
С началом купального сезона количество происшествий на воде возрастает. Только за лето 2016 года на реках и озерах РБ утонул 81 человек, включая 15 детей. По статистике, большинство случаев гибели людей на воде происходит в необорудованных и запрещенных для купания местах. Часто рискуют сельские жители и подростки, когда дети предоставлены сами себе, а родители самонадеянно уверены в их безопасности. Но одной из самых распространенных причин гибели на водоемах остается купание в нетрезвом виде. Так, в этом году уже 30 апреля первой жертвой воды стал житель Стерлитамака. Четверо мужчин приехали на Белую помянуть друга, утонувшего в этом же месте в августе прошлого года. Одному из компании стало жарко, и он решил искупаться. Отплыв от берега примерно 10 метров, мужчина утонул.
Как помочь тонущему
Если вы видите тонущего человека (а спасателей рядом нет), то подплывите к нему сзади. И, подхватив его за волосы или подбородок, плывите к берегу. Важно, чтобы лицо пострадавшего находилось над водой. Далее необходимо оказать пострадавшему первую помощь. Очистите ему верхние дыхательные пути и надавите на корень языка, вызвав рвотный рефлекс. При отсутствии рвотного рефлекса положите пострадавшего животом на согнутое колено и, сдавливая грудную клетку, удалите воду, попавшую в дыхательные пути. Затем уложите пострадавшего на спину и сделайте ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.
Не заблудитесь в лесу
Пикник на природе или поход в лес — замечательный вид отдыха летом. При правильном подходе к делу он доставит вам массу положительных эмоций.
По статистике, в республике каждый месяц (с весны по осень) теряются от 10 до 20 человек. В апреле этого года спасатели пришли на помощь молодой паре, которая заблудилась в лесопарковой зоне в Зеленой Роще. Парень и девушка чуть не замерзли, проведя ночь в лесу. В октябре 2016 года в лесу под Уфой заблудился 61-летний грибник. Мужчина решил не паниковать — он развел костер, переночевал и утром отправился искать выход. На поиски заблудившегося спасателям понадобился всего час — так как грибник заранее сообщил родным о своем маршруте.
Чтобы подобного не произошло, туристам нужно соблюдать следующие рекомендации:
Обувь должна быть удобной, не скользящей и прочной. Не следует забывать о головном уборе. Одежду лучше всего надеть яркую, чтобы быть заметным в лесу, это увеличит шанс спасателей обнаружить потерявшегося человека.
При походе в лес нужны компас, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами, стоит при себе иметь необходимые медикаменты. В мобильном устройстве проверьте наличие телефонов экстренных служб.
Если вы все-таки заблудились, то не паникуйте. Прислушайтесь — не слышно ли криков, шума машин или лая собак. Если таковые слышны, то следует двигаться по направлению к ним. В ходе движения нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани. Все это может помочь и вам, и спасателям.
Если можете, залезьте на высокое дерево и осмотритесь. Возможно, с высоты виднеются дома или дорога, тогда направление движения будет выбрано верно.
Если не удалось найти направление верного движения, оставайтесь на месте. Подавайте как можно громче звуковые сигналы. Например, ударяйте палками о деревья, звук от них расходится далеко по лесу. Если к ночи дорога назад не найдена, то подберите подходящее для ночлега место — желательно высокое, сухое, у большого дерева.
Пожары
Весенне-летний период считается одним из самых пожароопасных. Причиной тому не только погодные условия, но и пресловутый человеческий фактор. Именно на теплые месяцы приходится пора отдыха на природе с непременным разведением костров. По данным на 10 мая, в республике произошло уже 23 лесных пожара, и это несмотря на относительно прохладную погоду. Также опасно сжигать мусор и сухую траву на садовых участках. Нередки случаи, когда пожары возникают из-за беспечности — незатушенного костра или даже окурка.
— Подобных опасных ситуаций поможет избежать простое соблюдение мер и требований пожарной безопасности, — отмечает начальник ГУ МЧС России по РБ Марат Латыпов. — Особенно бдительными нужно быть в засушливый период. Садоводам не следует разводить костры и готовить пищу на открытом огне. Не лишним будет расставить по периметру участка емкости с водой, а в помещениях иметь под рукой огнетушитель. Родителям рекомендуется пристально следить за поведением детей, не позволять им играть со спичками, с огнем.
На сайте республиканского МЧС (02.mchs.gov.ru) приведен список населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. В основном это сельские поселения, граничащие с лесничествами (лесопарками), а также расположенные в районах с торфяной почвой. В этих местах создают защитные противопожарные минерализованные полосы, а также сбор сухой растительности.
Клещи
К сожалению, у нас широко распространены клещи. Ежегодно к врачам обращаются от 10 тысяч до 20 тысяч пострадавших жителей республики. Из этого числа клещевым энцефалитом или боррелиозом заражаются от 50 до 80 человек. Пик инфицирования приходится на май-июнь и август-сентябрь. В эти месяцы специалисты советуют быть особенно бдительными. Только за летний период 2016 года от клещей пострадали более шести тысяч человек — это лишь официально зафиксированные данные.
Самой эффективной защитой от клещевого энцефалита является вакцинация. Прививочный курс включает две инъекции с интервалом в один месяц и ревакцинацию через год. Завершить прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда на природу. Для полной безопасности прививаться необходимо каждые три года.
В республике ежегодно делают профилактические прививки людям группы риска — лесникам, нефтяникам, строителям и населению, проживающему на эндемичной территории (то есть там, где наибольший риск заразиться). Остальные жители могут привиться по желанию.
Чтобы сделать прививку, прежде всего нужно проконсультироваться с терапевтом, дабы оценить состояние здоровья, выявить возможные противопоказания. Не рекомендуется прививать детей младше двух лет, хотя существуют вакцины, рассчитанные на малышей с одного года.
Что еще поможет защититься от клеща
Существуют специальные химические средства, предназначенные для обработки верхней одежды и отпугивающие клещей. И, конечно, отправляясь в лес или парк на прогулку, следует надевать головной убор, плотно прилегающую к запястьям и лодыжкам одежду. Каждые 1,5-2 часа проводить само- и взаимоосмотры, так как именно в этот период клещ «гуляет» по телу, а только затем присасывается.
Что делать, если клещ все-таки укусил
1). Клеща необходимо извлечь. Если есть возможность, то лучше обратиться за этой процедурой в медицинское учреждение, например, в ближайший травмпункт. Удаленного клеща ни в коем случае нельзя раздавливать, поскольку в его организме могут находиться опасные вирусы. А на коже рук человека могут быть микротравмы, и попадание на них инфекции равносильно укусу.
2. Удаленного клеща поместить в стеклянную банку и доставить на исследование в Центр гигиены и эпидемиологии. В республике действуют лаборатории этого Центра в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Бирске, Нефтекамске.
3. Если подтвердится, что клещ зараженный, необходимо как можно скорее обратиться в травмпункт по месту жительства, где пострадавшему введут противоклещевой иммуноглобулин, окажут требуемую помощь. Если принять все меры в течение первых трех суток с момента укуса, то губительные последствия для здоровья сводятся к минимуму. Привитым гражданам с выработанным стойким иммунитетом к клещевому энцефалиту инъекцию иммуноглобулина можно не делать.
(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 19 мая 2017 года)
Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».