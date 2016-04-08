Охрана труда и качество работы – две стороны медали

Медицинский технолог клинико-диагностической лаборатории городской больницы № 4 г.Стерлитамака Расима Гордеева заняла второе место в XVI республиканском смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда Федерации профсоюзов Республики Башкортостан».

После объединения с бывшей районной поликлиникой коллектив горбольницы № 4 вырос чуть ли не до тысячи человек; 18 подразделений – целое лечебное предприятие, обслуживающее население города и района. Согласитесь, чтобы качественно исполнять свои обязанности, медработник должен быть сам здоров, уверен в том, что на своём рабочем месте защищён от любых случайностей. А создать такие безопасные условия труда не так уж просто.

В первичной профсоюзной организации ГБ № 4 таких уполномоченных 18 – по числу подразделений. Показатель производственного травматизма и профессиональных заболеваний здесь нулевой, а учреждение лицензировано по оценке условий труда. Кстати, чтобы участвовать в республиканском смотре-конкурсе, Расиме Наилевне Гордеевой сначала пришлось победить во внутреннем конкурсе.

– Если коротко, я планирую, выполняю, совершенствую контроль, – улыбается Расима. – И задачи, в общем, не оригинальны – постоянно заботиться о создании здоровых и безопасных условий труда медработников в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом о профсоюзах, коллективным договором; знать реальное состояние дел в области охраны труда; участвовать в трёхступенчатом административно-общественном контроле, в обучении, инструктировании по безопасным приёмам труда, ну и, конечно, совершенствовать личные профессиональные качества.

Прошу собеседницу сразу уточнить роль коллективного договора.

– В наш коллективный договор по инициативе уполномоченных по охране труда от профсоюзной организации был внесён комплекс мероприятий по улучшению профилактической работы по предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также условий труда медицинских работников, – говорит Расима Наилевна и подчёркивает, что эти мероприятия выполнены. – Во-первых, сделана специальная оценка условий труда согласно штатному расписанию; проведена реорганизация, к примеру, клинико-диагностической лаборатории – увеличена площадь кабинетов, улучшены освещённость рабочих мест, комфортность работы персонала; установлена вентиляционная вытяжка в пищеблоке корпуса № 1; оборудованы комнаты приёма пищи в Наумовской и Рощинской участковых больницах, в поликлинике – в корпусе № 2; усовершенствована система освещения в Наумовской больнице, там же оборудованы дополнительными защитными устройствами распределительные щиты; закуплены диэлектрические коврики в физиотерапевтический кабинет амбулатории № 2; выделяются средства на спортивно-оздоровительную работу в коллективе; проведено анкетирование работников; систематически обновляется информационный уголок уполномоченного по охране труда.

– При грубых нарушениях охраны труда уполномоченному даётся право принимать решительные меры, вплоть до остановки работы на участке, – вступает в разговор руководитель службы охраны труда Светлана Шагеева. – У нас отлажены надёжные контакты со всеми структурными подразделениями, часто выезжаем в сельские участковые больницы, амбулатории. Каждому уполномоченному по охране труда выделяется время для этой общественной, но очень ответственной работы. Расима Наилевна по поручению председателя нашего профкома неоднократно участвовала в проверках, в комиссиях трёхступенчатого контроля; проверяла и противопожарное состояние в структурных подразделениях, нормы лучевой нагрузки по рентгенологическому отделению.

Председатель профкома Лира Шамсиева, комментируя победу Расимы Гордеевой в престижном конкурсе, считает важным условием тесное взаимодействие, взаимопонимание с руководством учреждения, с главным врачом Рафисом Рашитовичем Шакировым.

Комплекс мер по охране труда в горбольнице № 4 позволил вооружить медицинский персонал знаниями, разработать схему обратной связи между уполномоченными и руководителями, мотивировать профсоюзный актив, да и каждого работника на обучение технике безопасности.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104