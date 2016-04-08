Памяти В.М.Титова
В СФ БашГУ открыли мемориальную доску
11 мая В.М.Титову исполнилось бы 68 лет. Накануне дня рождения выдающегося руководителя и талантливого организатора на здании СФ БашГУ установили мемориальную доску. Одновременно организовали благотворительный веломарафон «ЭКОстед», который начался с посадки деревьев на аллее В.М.Титова. На площади перед вузом собрались все, кто знал, уважал и ценил Вячеслава Михайловича. Открыл знаменательное мероприятие глава администрации Стерлитамака Владимир Иванович Куликов:
– Сегодня мы вспоминаем Вячеслава Михайловича Титова – человека, который посвятил себя городу. Начиналась его трудовая биография как у многих из нас. После службы в армии он пошёл на завод. Работал мастером смены, затем заместителем начальника цеха, начальником цеха, с 1987 года – начальником производства, директором. А с 1990 по 2005 годы – генеральным директором Стерлитамакского производственного объединения «Сода». В январе 2006-го возглавил СФ БашГУ и внёс весомый вклад в развитие вуза.
Об этом подробно рассказал директор филиала Алексей Алексеевич Ковальский.
О научной деятельности В.М.Титова на производстве вспоминали коллеги по содовому комбинату. Под его руководством была проведена реконструкция производств синтетических моющих средств, кальцинированной соды, цемента; организованы производства сухих строительных смесей, поваренной соли и т.д. Вячеслав Михайлович – автор 40 научных трудов, имел 7 авторских свидетельств и 3 патента на изобретения. В 2002 году выдающемуся исследователю и практику была присуждена учёная степень доктора технических наук.
Большое место в жизни этого замечательного человека занимала общественная деятельность. Неоднократно В.М.Титов избирался депутатом Городского совета Стерлитамака, Государственного собрания – Курултая Республики Башкортостан.
Заслуженный химик РФ и РБ Вячеслав Михайлович Титов был награждён орденами Почёта, Дружбы народов, «За честь и доблесть», Петра Великого II степени, почётным знаком «Лидер российской экономики», медалью «За полезные обществу труды».
Сын В.М.Титова – Сергей Вячеславович – поблагодарил всех, кто пришёл почтить память его отца и выразил готовность работать так же, как и он, на благо родного города.
М.ГРУШЕВСКАЯ