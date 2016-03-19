Первомай в Стерлитамаке

Состоялся праздничный митинг

Первомай удался на славу! Яркое, ещё по-весеннему нежаркое солнце ласково встречало зелёные листочки на берёзках. На клумбах (благодаря работникам РСУ ДОР) уже радовали глаз высаженные накануне цветы.

Традиционный, организуемый местными профсоюзами, митинг на центральной площади города открыл заместитель главы администрации ГО г.Стерлитамак Альберт Шайхутдинов, поздравивший всех собравшихся с Первомаем и подчеркнувший, что слова «Мир! Труд! Май!» могут символизировать благополучие всего человечества, что с 1917 года времена, конечно, изменились, но традиции остаются. Особенно для народов России, переживших за прошедший век величайшие потрясения и дважды поднявших страну из руин.

Председатель территориального координационного совета объединения профсоюзов Стерлитамака Тагир Гайткулов отметил, что это главный для профсоюзов праздник. «Мы с вами обсуждаем в этот день проблемы, стоящие перед человеком труда, – сказал он. – И проблемы не кончаются: низкая заработная плата, «серая» зарплата, долги по зарплате на некоторых предприятиях, недостатки в охране труда, трудности в трудоустройстве молодёжи; работодатели покушаются теперь даже на длительность рабочего дня… Профсоюзы для рабочего человека – последняя линия защиты. Мы едины, и мы непобедимы!».

Депутат Совета городского округа Анатолий Боруксон в своей речи коснулся и экономических проблем россиян, и геополитики в целом. А вот председатель Молодёжного совета при Совете городского округа Рамиль Хабибуллин был краток и оптимистичен: «Мы с вами работаем на будущее и уверенно смотрим вперёд!».

Председатель Стерлитамакской организации профсоюза работников бизнеса Олег Королёв вручил награды победителям городского смотра-конкурса среди предприятий малого и среднего бизнеса – руководителям и председателям первичных профсоюзных организаций ООО «Гостиница «Ашкадар» (Т.Е.Диденко, Р.Р.Гафаров), ООО «Инжиниринговая фирма «Мехатрон» (М.Х.Шигабутдинов, О.В.Богданов), ТЦ «Башкирия» (Л.А.Чернова, Е.У.Данилова).

Потом состоялся большой праздничный концерт творческих коллективов Городского дворца культуры.

Олег ПЕРШИН

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