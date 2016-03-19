План празднования 9 Мая

1. Праздничный парад: начало движения «Бессмертного полка» – в 9.30 (пр.Ленина – ул.Худайбердина – ул.И.Насыри); движение участников праздничной колонны – 10.30 (ул.Худайбердина – МК«Вечный огонь» – пр.Октября); торжественное собрание – в 10.45 (площадь у Вечного огня); возложение цветов к бюстам Героев Советского Союза –

в 12 часов (сквер им.маршала Г.К.Жукова).

2. Работа выставки «Петербургская графика» – с 10 до 18 часов (Стерлитамакская картинная галерея).

3. 66-ая городская легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию газеты «Стерлитамакский рабочий» – в 12 часов (пр.Ленина).

4. Передвижная выставка планшетов с материалами по 170-й стрелковой дивизии «Дорогами войны» (совместно с СФ УГНТУ и поисковым отрядом «Обелиск») – в течение дня (площадь возле мемориала «Вечный огонь»).

5. Выставка изобразительного искусства, посвящённая 72-летию Великой Победы – с 9 до 15 часов (аллея по пр.Ленина).

6. Концерт учащихся школы № 8, воспитанников детского подросткового клуба «Причал» и угощение солдатской кашей – с 11 часов (стадион посёлка Строймаш).

7. Концерт детских музыкальных школ города – с 13 до 15 часов (парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина).

8. Фестиваль патриотической песни «Пламя войны» – с 15 до 17 часов (парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина).

9. Концерт творческих коллективов СГТО – с 15 до 17 часов (площадь перед Стерлитамакским театрально-концертным объединением).

10. Ретроплощадка: ВИА «Водолей» – с 16 до 19 часов (аллея по пр.Ленина).

11. Концерт бардовской песни – с 17 до 19 часов (парк культуры и отдыха им.Ю.Гагарина).

12. Концерт творческих коллективов города – с 17 до 20 часов (площадь перед театрально-концертным объединением).

13. Праздничный концерт детских творческих коллективов «Мы – дети твои, Россия» – с 12.30 до 16 часов (площадь перед ГДК).

14. Праздничный концерт ведущих творческих коллективов «Весна Победы» – с 19 до 21 часа (площадь перед ГДК).

15. Тематический театрализованный концерт ведущих творческих коллективов города «Поклон и память поколений» – с 21 до 23 часов (площадь перед ГДК).

16. Праздничный фейерверк – в 22.45 (площадь перед ГДК).

В плане возможны изменения.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104