По улицам и проспектам
О «Майской прогулке», полумарафоне и силачах
Умытый дождями Стерлитамак встретил свой день рождения с отличным настроением: с раннего утра выглянуло долгожданное солнце. И по улыбчивым лицам горожан чувствовалось – сегодня праздник!
Моё путешествие по улицам и проспектам 251-летнего Стерлитамака началось от молодёжного креатив-центра, обосновавшегося в библиотеке № 4. Молодые патриоты предложили стерлитамакцам пять туристических маршрутов по городу: для людей с ограниченными физическими возможностями, для мам с детьми, для тех, кто увлекается скандинавской ходьбой, пеший и веломаршруты. В «Майской прогулке» по городу участвовали 118 человек.
В это же время на площади перед театрально-концертным объединением открылся традиционный Стерлитамакский полумарафон. Участников и болельщиков приветствовал глава администрации городского округа Владимир Куликов, душевно поздравивший всех с Днём города и Днём химика.
Вижу готовящихся к стартам руководителя местного отделения партии «Единая Россия» Юрия Селивёрстова, председателя горспорткомитета Дмитрия Ильёва, депутата городского Совета, чемпиона СССР, мастера спорта Владимира Петрова, не менее знаменитую Надежду Галлямову (Степанову) – десятки знакомых лиц. Кстати, на наш полумарафон приехали любители бега не только со всего Башкортостана, но и из соседних регионов.
В стартовом створе празднично: играет на гармошке, веселя спортсменов, не желающий стареть известный марафонец, а ныне фермер (он и хозяйство своё назвал «Марафон») Радик Мирхайдаров.
Выстрел стартового пистолета, уходят на дистанцию участники VIP-забега и самые юные бегуны – дошколята. Они быстро возвращаются, на финише ребятишки уверенно отрываются от воспитателей. Победителям, призёрам незамедлительно вручаются, наверное, первые в их жизни медали и дипломы. Спортивные награды получают Рая Иванова, Кира Панина, Яна Спиридонова, Ваня Кириллов, Алмаз Ибатуллин и Стасик Андреев.
На площади начинается праздничный концерт творческих коллективов культурно-досугового цетра «Сода» и Республиканского колледжа культуры и искусства. А тем временем на дистанциях (от 2000 и 10000 метров до 21 км 97 метров) стартуют всё новые группы
спортсменов. Участники полумарафона растянулись по всему проспекту Ленина – кто-то бежит на результат, многие же – просто ради праздника. Радик Мирхайдаров наигрывает мелодии на ходу.
В промежутках между концертными номерами организаторы соревнований награждают отличившихся спортсменов. Их очень много.
На площади соревновались ещё и силачи – гиревики, рукоборцы, мастера пауэрлифтинга. Во всех этих праздничных состязаниях проигравших не было!
Олег ПЕРШИН