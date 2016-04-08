По улицам и проспектам

О «Майской прогулке», полумарафоне и силачах

Умытый дождями Стерлитамак встретил свой день рождения с отличным настроением: с раннего утра выглянуло долгожданное солнце. И по улыбчивым лицам горожан чувствовалось – сегодня праздник!

Моё путешествие по улицам и проспектам 251-летнего Стерлитамака началось от молодёжного креатив-центра, обосновавшегося в библиотеке № 4. Молодые патриоты предложили стерлитамакцам пять туристических маршрутов по городу: для людей с ограниченными физическими возможностями, для мам с детьми, для тех, кто увлекается скандинавской ходьбой, пеший и веломаршруты. В «Майской прогулке» по городу участвовали 118 человек.

В это же время на площади перед театрально-концертным объединением открылся традиционный Стерлитамакский полумарафон. Участников и болельщиков приветствовал глава администрации городского округа Владимир Куликов, душевно поздравивший всех с Днём города и Днём химика.

Вижу готовящихся к стартам руководителя местного отделения партии «Единая Россия» Юрия Селивёрстова, председателя горспорткомитета Дмитрия Ильёва, депутата городского Совета, чемпиона СССР, мастера спорта Владимира Петрова, не менее знаменитую Надежду Галлямову (Степанову) – десятки знакомых лиц. Кстати, на наш полумарафон приехали любители бега не только со всего Башкортостана, но и из соседних регионов.

В стартовом створе празднично: играет на гармошке, веселя спортсменов, не желающий стареть известный марафонец, а ныне фермер (он и хозяйство своё назвал «Марафон») Радик Мирхайдаров.

Выстрел стартового пистолета, уходят на дистанцию участники VIP-забега и самые юные бегуны – дошколята. Они быстро возвращаются, на финише ребятишки уверенно отрываются от воспитателей. Победителям, призёрам незамедлительно вручаются, наверное, первые в их жизни медали и дипломы. Спортивные награды получают Рая Иванова, Кира Панина, Яна Спиридонова, Ваня Кириллов, Алмаз Ибатуллин и Стасик Андреев.

На площади начинается праздничный концерт творческих коллективов культурно-досугового цетра «Сода» и Республиканского колледжа культуры и искусства. А тем временем на дистанциях (от 2000 и 10000 метров до 21 км 97 метров) стартуют всё новые группы

спортсменов. Участники полумарафона растянулись по всему проспекту Ленина – кто-то бежит на результат, многие же – просто ради праздника. Радик Мирхайдаров наигрывает мелодии на ходу.

В промежутках между концертными номерами организаторы соревнований награждают отличившихся спортсменов. Их очень много.

На площади соревновались ещё и силачи – гиревики, рукоборцы, мастера пауэрлифтинга. Во всех этих праздничных состязаниях проигравших не было!

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104