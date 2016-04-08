По военному маршруту

В конце апреля дети работников МУП «СТУ» побывали на познавательной экскурсии «Мой родной город Стерлитамак в годы Великой Отечественной войны». Акция состоялась по инициативе председателя профсоюзной организации предприятия Бориса Ивановича Теплова.

Экскурсоводом был опытный педагог-организатор ВПО «Отечество» Вячеслав Иванович Сабуров. Пятнадцать ребят в возрасте от 10 до 14 лет проехали по памятным местам, хранящим отпечаток военных лет. Остановка на улице Б.Хмельницкого была не случайной: раньше здесь находился районный комиссариат, куда в первые дни войны приходили добровольцы записываться на фронт. Вячеслав Иванович подробно расписал школьникам место расположения кожевенного комбината, где в годы войны шили сапоги для солдат. Отдельной истории удостоился завод «Авангард». Немногие горожане помнят, что датой рождения завода считается 23 февраля 1943 года – день изготовления и отправки первой партии пороховых зарядов для фронта.

А в первых числах октября 1941 года другой Стерлитамакский завод – «Красный пролетарий» – получил задание на производство корпусов снарядов для противотанковых орудий. Всего через два месяца были изготовлены первые комплекты корпусов.

Дети услышали рассказ о военном госпитале и Рижском военно-пехотном училище, перебазированном в Стерлитамак в самом начале войны. Училище в течение пяти лет готовило командный состав для миномётных и пехотных частей. Выпускники этого заведения участвовали в битве за Москву, освобождали Европу, брали Берлин. А затем переформированные части с выпускниками Рижского военно-пехотного училища были отправлены на краткосрочную, но жестокую войну против японских милитаристов.

Тяготы войны сполна разделили с солдатами труженики тыла. Экскурсия завершилась у мемориального комплекса «Вечный огонь», где объявили минуту молчания.

Польза от таких экскурсий неоспорима. Не каждый взрослый житель Стерлитамака знает все подробности вклада нашего города в Великую Победу. А как сказал Михаил Ломоносов: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»! Так пусть же эти знания помогут сохранить память поколений.

Работники и руководство Стерлитамакского троллейбусного управления сердечно благодарят ВПО «Отечество» и лично В.И.Сабурова за патриотическое воспитание детей и молодёжи и надеются на продолжение сотрудничества.

Е.МАМАЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104