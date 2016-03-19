Политрук Шагибеков

Могилу бойца нашёл его сын

«Пропал без вести» – такие сообщения с фронта не были редкостью, особенно в первые годы Великой Отечественной войны. Сдерживая яростный натиск гитлеровцев, советские воины попадали в окружение целыми дивизиями. В горниле беспощадных схваток гибли сотни тысяч бойцов. И лишь через годы из безвестности начали возвращаться имена пропавших.

Накануне Дня Победы в редакцию обратился пенсионер Марат Абдрахманович Шагибеков. Отличник здравоохранения, врач-окулист, полвека отдавший стерлитамакской медицине, он рассказал о своём отце: Абдрахман Зарипович Шагибеков погиб в марте 42-го в Харьковской области. Однако родные узнали об этом спустя три десятилетия.

Абдрахман Зарипович родился в деревне Нижнеарметово (сейчас это Ишимбайский район) в 1915 году. После школы крестьянской молодёжи поступил в Стерлитамакский педагогический техникум. Вернулся в район учителем начальных классов, обосновавшись в деревне Алмалы, женился. Биография Шагибекова довольно типична для поколения тех лет: образованных людей перед войной готовили к офицерской службе. Вот и нашего героя в 1940 году призвали в ряды Красной армии и направили в Сталинградское военно-политическое училище.

С первых же дней войны политрук Шагибеков участвовал в боях с гитлеровцами. Осенью 41-го был тяжело ранен. После госпиталя ему дали возможность навестить родню. Ещё никто не знал, что это будет последняя встреча молодого офицера со своей семьёй.

– Бывшие ученики отца любили вспоминать, как он зашёл к ним в класс, рассказывал о войне, – говорит Марат Абдрахманович. – Дети заметили, что левая рука была на перевязи, не слушалась. Уходя, он каждого ребёнка погладил по голове, наказал хорошо учиться, помогать матерям.

Несмотря на ранение, офицера не оставляли мысли о фронте. Прощаясь с женой, он убедительным голосом повторял: «Я командир, и должен быть среди своих товарищей». А затем пришло письмо, где сообщалось, что политрук А.З.Шагибеков пропал без вести.

– В 1974 году я стал искать отца, – объясняет Марат Абдрахманович. – Почему не раньше? Учился, три года служил в армии, потом снова учился – уже в Башкирском мединституте. А в середине 70-х в газетах стали печатать материалы о фронтовиках, пропавших без вести. Родственники отыскивали новые сведения, узнавали места захоронений.

Сын фронтовика послал запрос в архив Министерства обороны СССР. Через год пришёл ответ. Оказалось, политрук 226-й стрелковой дивизии Абдрахман Шагибеков погиб 21 марта 1942 года в Харьковской области. Похоронен в братской могиле возле деревни Куневаха Старосалтовского района. В то время на Украине шли кровопролитные бои. Деревни, сёла, города по нескольку раз переходили то к нашей армии, то к гитлеровцам.

– Позже подтвердился и второй запрос, – продолжает гость редакции. – Отец успел написать маме о награде. Его медаль «За отвагу» вручили мне, пригласив в военкомат. Эту медаль особо ценили в Красной армии.

На стёртом от времени наградном листе с трудом, но можно различить текст: «В бою проявил себя смелым и инициативным политработником… Вместе с командиром роты всегда в передних рядах. В боях за освобождение сёл Рубежное, Верхний Салтов, Старый Салтов рота боевую задачу выполнила, уничтожив до 200 немцев…».

В конце 70-х годов Марат Абдрахманович посетил место гибели отца. Поехал отдыхать в Крым и вместе с братом – курсантом Харьковской военной инженерной радиотехнической академии – разыскал деревню Куневаху. Как раз наступили первомайские праздники.

– Это была даже не деревня, а хутор с единственным домом, – вспоминает Марат Шагибеков. – Хозяин дома проводил нас к братской могиле, сообщив, что здесь похоронены 17 воинов. В их числе был и мой отец. По словам нашего проводника, сюда ехали люди со всего СССР. Нас подвели к небольшой оградке, за нею – ухоженный холмик в цветах. Над ним – памятник молодому солдату в гимнастёрке, с автоматом и вещмешком. Я чувствовал гордость за отца и острую жалость, что уже никогда не смогу его увидеть, обнять. Разумеется, у меня особое отношение к ветеранам-фронтовикам, они все для меня герои.

– Сколько лет вам было, когда видели отца живым?

– Два с небольшим года. Тогда, в 41-м, он приехал в отпуск после ранения. Смутно помню, как мы провожаем его на фронт. Из нашей деревни мы едем в Стерлитамак. Машины не ходили, и наша семья бесконечно долго тряслась в телеге – путь занимал почти 40 километров. Это единственное, что осталось от встречи с отцом. Спасибо организаторам акции «Бессмертный полк» за объединение памяти разных поколений. В этом году я надеюсь во второй раз пройти в колонне «Бессмертного полка» с портретом Абдрахмана Шагибекова. Рядом идут дети, внуки и правнуки других фронтовиков. При этом ощущаешь необыкновенное единодушие и уважение к ветеранам, отстоявшим нашу страну.

Владимир ПАРФИРОВ

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104