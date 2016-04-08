Помогите погорельцам!
3 мая в селе Сальевке Дуванского района произошла трагедия. Дотла сгорели 6 домов. Без крова и средств к существованию остались 15 человек, в том числе 4 ребёнка.
Администрация Дуванского района обращается к руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянско-фермерских хозяйств и всем неравнодушным людям с просьбой оказать любую посильную помощь погорельцам.
Материальная помощь (стройматериалы, одежда, продукты) принимается в администрации сельского поселения Сальевский сельсовет (глава администрации – Любовь Николаевна Фокина, тел.: 2-22-04, 8-906-102-66-57; управляющий делами – Наталья Юрьевна Дульцева, тел. 8-905-005-25-28), в молодёжном центре с.Месягутово – ул.Усова, 2 (в здании кинотеатра «Анастасия», директор Ирина Салаватовна Мухьярова, тел.: 3-44-71, 8-905-005-25-28).
Финансовые средства можно перечислить, используя следующие реквизиты: Благотворительный фонд поддержки социального развития Дуванского района Республики Башкортостан
ИНН 0220022779
КПП 022001001
ОГРН 1070220001015
Юридический адрес: 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Месягутово, ул.Мира, 30
Р/с 40703810501260590035 в ПАО «Социнвестбанк» г.Уфа БИК 048073739
к/с 30101810900000000739
Тел. (34798) 3-20-35
Назначение платежа: помощь пострадавшим от пожара в с.Сальевке.