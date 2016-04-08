Помогите погорельцам!

3 мая в селе Сальевке Дуванского района произошла трагедия. Дотла сгорели 6 домов. Без крова и средств к существованию остались 15 человек, в том числе 4 ребёнка.

Администрация Дуванского района обращается к руководителям предприятий, организаций, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянско-фермерских хозяйств и всем неравнодушным людям с просьбой оказать любую посильную помощь погорельцам.

Материальная помощь (стройматериалы, одежда, продукты) принимается в администрации сельского поселения Сальевский сельсовет (глава администрации – Любовь Николаевна Фокина, тел.: 2-22-04, 8-906-102-66-57; управляющий делами – Наталья Юрьевна Дульцева, тел. 8-905-005-25-28), в молодёжном центре с.Месягутово – ул.Усова, 2 (в здании кинотеатра «Анастасия», директор Ирина Салаватовна Мухьярова, тел.: 3-44-71, 8-905-005-25-28).

Финансовые средства можно перечислить, используя следующие реквизиты: Благотворительный фонд поддержки социального развития Дуванского района Республики Башкортостан

ИНН 0220022779

КПП 022001001

ОГРН 1070220001015

Юридический адрес: 452530, Республика Башкортостан, Дуванский район, с.Месягутово, ул.Мира, 30

Р/с 40703810501260590035 в ПАО «Социнвестбанк» г.Уфа БИК 048073739

к/с 30101810900000000739

Тел. (34798) 3-20-35

Назначение платежа: помощь пострадавшим от пожара в с.Сальевке.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104