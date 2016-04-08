ПРЕСС-РЕЛИЗ к проекту постановления Правительства РБ

«О мерах по повышению оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Республики Башкортостан в 2017 году»

По поручению Главы Республики Башкортостан Р.З. Хамитова в целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года подготовлен ряд решений Правительства РБ о дополнительном выделении из бюджета нашей республики более 3,9 млрд рублей на обеспечение оплаты труда свыше 142 тысяч работников образования, культуры, здравоохранения, науки и социального обслуживания. Из них 2,3 млрд рублей будет направлено муниципальным районам и городским округам для обеспечения обязательств по оплате труда работников муниципальных учреждений республики;

Принимаемые меры позволят в 2017 году обеспечить выполнение установленных на текущий год показателей повышения заработной платы для педагогических и медицинских работников, а также работников учреждений культуры и науки.

Когда в отдел образования, здравоохранения и культуры поступят официальные документы, касающиеся этих решений, мы опубликуем комментарии к ним.

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