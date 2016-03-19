Приз каждую неделю

Уважаемые читатели! Редакция газеты «СР» объявляет о конкурсе среди подписчиков «Приз каждую неделю».

Для участия в розыгрыше ценных подарков необходимо до 31 мая принести копию квитанции о подписке на «Стерлитамакский рабочий» на второе полугодие 2017 года. Копию можно оставить в магазине-складе (первый этаж Дома печати) или в приёмной редакции (четвёртый этаж).

Розыгрыш призов состоится в июне.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104